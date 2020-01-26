YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Deprem acısını yaşayan Sakarya'dan Elazığ'a 4 tır yardım gönderildi

Deprem acısını yaşayan Sakarya'dan Elazığ'a 4 tır yardım gönderildi

SAKARYA HABERLERİ  | 26.01.2020 17:23 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: - "Onların yanındayız, acılarını paylaşıyoruz. Mevlam bir daha böyle felaket göstermesin"

Sakarya'da, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için toplanan 4 tır dolusu kışlık giysi ve gıda yardımı, bölgeye gönderildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde 3 bin 891 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda binanın yıkıldığı kentte, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanyaya duyarsız kalmayan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden getirdikleri kışlık giysi, battaniye, ısıtıcı ve gıdaları, Demokrasi Meydanı'nda görevlilere teslim etti.

Depremzedeler için dua eden vatandaşlardan bazıları ise Türk Kızılay'a nakdi yardımda bulundu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı görevlilerince 4 tıra yüklenen yardımlar, afetzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye uğurlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yakınlarına sabır ve yaralananlara acil şifa diledi.

Marmara Depremi'nde bu acıyı yaşadıklarını hatırlatan Yüce, şunları söyledi:

"Bütün Türkiye ayağa kalkıp bize yardıma koştu, yaramıza merhem olmaya çalıştı. Bütün dünyadan çok yönlü destekler geldi. Bu acıyı yaşayan Sakaryalılar, Elazığ ve Malatya'da deprem olur olmaz ayağa kalktı. Demokrasi Meydanı'nda bütün vatandaşlarımız elinde neler varsa, oradaki kardeşlerimize seferber etmek için buraya toplandı. İki gecedir devamlı yardımlar geliyor, tırları doldurup gönderiyoruz. Onların yanındayız, acılarını paylaşıyoruz. Mevlam bir daha böyle felaket göstermesin."

- "Uyku uyuyamıyoruz, hep onları düşünüyoruz"

Kampanyaya destek veren 62 yaşındaki Fatma Özden de aynı acıyı kendisinin de hissettiğini belirterek, "Çok soğuk var, Allah onlara yardım etsin. 1999 Marmara Depremi'nde iki katlı evimiz yıkıldı, beni komşularım çıkardı enkazdan. Bu çok büyük bir acı, görünce ağladım. Yardımı duyunca çok duygulandım, eşimle geldik. Battaniye ve erzak yardımında bulunduk. Allah kabul etsin, oradakilere yardım etsin." diye konuştu.

Cevriye Kınalı (41) ise aynı acıyı yaşayan biri olarak depremzedelerin durumunu çok iyi anladığını vurgulayarak, "Allah yardımcıları olsun, ölenlere de rahmet eylesin. Hasta, çocuk bezi, giyecek, ayakkabı, mont yardımında bulunduk. Marmara Depremi'nde aynı anı yaşadık, yıkılan 4 katlı binadan çıktık. Üzgünüz, yiyip içemiyoruz, uyku uyuyamıyoruz, hep onları düşünüyoruz. Allah bir daha böyle afetler göstermesin." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Korhan Özduru ‘Bilinç ötesi’ temalı gösterisi gerçekleştirdiKorhan Özduru ‘Bilinç ötesi’ temalı gösterisi gerçekleştirdi
Korhan Özduru ‘Bilinç ötesi’ temalı gösterisi gerçekleştirdiKorhan Özduru ‘Bilinç ötesi’ temalı gösterisi gerçekleştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deprem Elazığ gıda kampanya kışlık giysi Yardım

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserisporlu Pedro’nun VAR isyanı

Kayserispor, Cangele’ye plaket verdi

Kayserispor, Cangele’ye plaket verdi

Bernard Mensah kart cezalısı

Bernard Mensah kart cezalısı

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor

Sakarya Namaz Vakitleri 26 Ocak Pazar

İmsak
06:39
Sabah
08:07
Öğle
13:16
İkindi
15:50
Akşam
18:14
Yatsı
19:37

Sakarya Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Pazar

İlim Eczanesi
Yenikent
Kutay İnce Eczanesi
Akyazi
Gülnihal Eczanesi
Arifiye
Çağrı Eczanesi
Ferizli
Zeynep Eczanesi
Geyve
Çoruh Eczanesi
Hendek
Yavuz Yiğit Eczanesi
Karasu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”

Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’dan bin yataklı hastane müjdesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’dan bin yataklı hastane müjdesi

Başkan Yüce, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezini ziyaret etti

Başkan Yüce, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezini ziyaret etti

Hendek’te ulaşımda büyük değişim başlıyor

Hendek’te ulaşımda büyük değişim başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.