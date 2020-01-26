Deprem acısını yaşayan Sakarya'dan Elazığ'a 4 tır yardım gönderildi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde 3 bin 891 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda binanın yıkıldığı kentte, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yardım kampanyası başlatıldı.

Marmara Depremi'nde bu acıyı yaşadıklarını hatırlatan Yüce, şunları söyledi:

"Bütün Türkiye ayağa kalkıp bize yardıma koştu, yaramıza merhem olmaya çalıştı. Bütün dünyadan çok yönlü destekler geldi. Bu acıyı yaşayan Sakaryalılar, Elazığ ve Malatya'da deprem olur olmaz ayağa kalktı. Demokrasi Meydanı'nda bütün vatandaşlarımız elinde neler varsa, oradaki kardeşlerimize seferber etmek için buraya toplandı. İki gecedir devamlı yardımlar geliyor, tırları doldurup gönderiyoruz. Onların yanındayız, acılarını paylaşıyoruz. Mevlam bir daha böyle felaket göstermesin."

- "Uyku uyuyamıyoruz, hep onları düşünüyoruz"

Kampanyaya destek veren 62 yaşındaki Fatma Özden de aynı acıyı kendisinin de hissettiğini belirterek, "Çok soğuk var, Allah onlara yardım etsin. 1999 Marmara Depremi'nde iki katlı evimiz yıkıldı, beni komşularım çıkardı enkazdan. Bu çok büyük bir acı, görünce ağladım. Yardımı duyunca çok duygulandım, eşimle geldik. Battaniye ve erzak yardımında bulunduk. Allah kabul etsin, oradakilere yardım etsin." diye konuştu.