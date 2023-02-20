YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Deprem bölgesi için seyyar tuvalet üretiliyor

Deprem bölgesi için seyyar tuvalet üretiliyor

20.02.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremin ardından yaraların sarılması için Hayrabolu’da diğer yardımların yanı sıra, deprem bölgesi için seyyar tuvalet üretiliyor.

Deprem bölgesi için seyyar tuvalet üretiliyor

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde bulunan atölyede deprem bölgesine gönderilmek üzere 20 adet seyyar tuvalet imal edildi. Burada üretilen seyyar tuvaletler deprem bölgesine gönderilerek, ihtiyaç halinde bölgedeki illere dağıtımı yapılacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, deprem bölgesinde en büyük ihtiyaçlardan biri de tuvalet olduğunu ifade edip, bu yüzden seyyar tuvalet üretmeye başladıklarını belirterek, yapılacak seyyar tuvaletler tamamlandığında hemen deprem bölgesine göndereceklerini belirti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şarköy’den deprem bölgesine yakacak odun desteğiŞarköy’den deprem bölgesine yakacak odun desteği
Sivas'ta 21 bini aşkın depremzede misafir ediliyorSivas'ta 21 bini aşkın depremzede misafir ediliyor
Bolu'da gönüllüler depremzedeler için kıyafet dikiyorBolu'da gönüllüler depremzedeler için kıyafet dikiyor
Anahtar Kelimeler:
deprem

Tekirdağ Namaz Vakitleri 20 Şubat Pazartesi

İmsak
06:27
Sabah
07:51
Öğle
13:29
İkindi
16:26
Akşam
18:56
Yatsı
20:16
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.