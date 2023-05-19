YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Deprem bölgesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Deprem bölgesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19.05.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Gençlik ve Spor Müdürü Muhittin Özbay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program şiir dinletisiyle devam etti.

Özbay, törende, 19 Mayıs'ın bir ulusun ayağa kalkışı ve umudu olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından sporcular, birçok branştan gösteri gerçekleştirdi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da etkinlikler, Şehitlik Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

11 Nisan Stadyumu'nda devam eden etkinliklerde, gençler 4x100 metre koşusu Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan tarafından başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kurslarında spor eğitimi alan gençler, gösteri gerçekleştirdi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Etkinlikler, gün boyunca çeşitli programlarla kent merkezi ve ilçelerde devam edecek.

MALATYA

İnönü Caddesi'ndeki kutlama programı, 2. Ordu Bandosu'nun eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın milli egemenlik ve milli iradenin hakimiyet günü olduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından güreş, tekvando, kick boks, wushu takımları gösteri yaptı.

Törene, Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

ADIYAMAN

Adıyaman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş Atatürk Anıtı'na çelenk sundu daha sonra saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Mansur Yardımcı Stadı'nda devam eden programda konuşan Keleş, 19 Mayıs'ı minnet ve gururla kutladıklarını söyledi.

Törende, çeşitli branşlarda derece elde eden sporculara ödülleri verildi.

KİLİS

Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü önünde "Gençlik Yürüyüşü" için bir araya gelen öğrenciler, 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağını açarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada yapılan törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kaplan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, halk oyunları ve çeşitli gösteriler yapıldı, yarışmalarda derece elde eden öğrencilere madalya ve ödülleri verildi.

Programa, Vali Recep Soytürk, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, 1. Hudut Alay Komutanı ve Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, Belediye Başkanı Servet Ramazan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, ilgililer ve öğrenciler katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GİBTÜ’den teknoloji paneliGİBTÜ’den teknoloji paneli
Balıkesir'de dolu ve sağanak etkili olduBalıkesir'de dolu ve sağanak etkili oldu
Adana'da polisten kaçarken üzerindeki el bombasını atan şüpheli yakalandıAdana'da polisten kaçarken üzerindeki el bombasını atan şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Malatya gençlik ve spor bayramı tören

Gaziantep Namaz Vakitleri 19 Mayıs Cuma

İmsak
03:35
Sabah
05:13
Öğle
12:32
İkindi
16:21
Akşam
19:41
Yatsı
21:12

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Cuma

Ekrem eczanesi
Araban
Eylül eczanesi
Islahiye
Sevgi eczanesi
Nizip
Özlem eczanesi
Yavuzeli
Ebru kasapbasi eczanesi
Sehitkamil
Egitim eczanesi
Sahinbey
Bayraktar eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.