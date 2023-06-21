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  4. Deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarına katılan madenci, iş kazasında hayatını kaybetti

Deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarına katılan madenci, iş kazasında hayatını kaybetti

21.06.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta çalıştığı maden ocağında üzerine taş ve kömür parçalarının düşmesi sonucu yaralanan madenci, kaldırıldığı hastanede 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesine bağlı maden ocağında 19 Haziran'da, işçi Hüseyin Eroğlu'nun (27) üretimde çalıştığı sırada üzerine taş ve kömür parçaları düştü.

Yaralanan işçi mesai arkadaşları tarafından madenden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan işçi, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Eroğlu'nun, TTK'de 4 yıl önce iş başı yaptığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'da gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarında yer aldığı öğrenildi.

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