Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak, online mı olacak? Okul tarihleri uzatıldı mı? İşte okulların açılış ve kapanış tarihlerine ilişkin gelişmeler

Deprem bölgesi dışında kalan 71 ildeki okullarda 20 Şubat Pazartesi itibariyle eğitim öğretime başlandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı sonuçları nedeniyle Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye ve Adana'da ise okullara verilen ara devam ediyor. Öğrenciler Okulların açılacağı tarihi merak ediyorlar. Peki deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak, online mı olacak? Okul tarihleri uzatıldı mı?

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Deprem bölgesi olan 11 ilde (Maraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Diyarbakır, Malatya) okullar kapalı olacak. 27 Şubat'ta afet bölgesi olan bu illerde okullar olmayacak. Deprem bölgesindeki okullar şehirlere göre farklı tarihlerde açılacak. Bakan Özer okulların açılış tarihleri ile ilgili açıklama yaptı ve şu ifadelerde bulundu;



"10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.

Birinci kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 Mart itibariyle eğitime başlıyoruz. İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye. Verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz.Üçüncü kategoride ise; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar vermiş olduğumuz ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz."

DEVAM ZORUNLULUĞU YOK

Depremden etkilenen 11 ilde ikinci dönem devam zorunluluğu olmayacak. Öğrenciler, istedikleri çevre illerdeki okullara nakil işlemlerini yaptırabilecek. Öğretmenler ise idari izinli sayılacak ve ders ücretleri ödenecek.

Okullarda online eğitime geçilmeyecek. Eğitim yüz yüze olacak şekilde devam edecek. Okulların kapanış tarihinde bir uzama olup olmadığına dair bir açıklama şu an için bulunmuyor.

