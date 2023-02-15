Deprem bölgesindeki Atsu'nun menajeri ilk kez konuştu! ''Atsu'nun iki çift ayakkabısını bulduk''

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketinin etkili olduğu illerden Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hataysporlu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut’un yaşadıkları Rönesans Rezidans, deprem sonrası yıkıldı. Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu’nun kardeşi Isaac Twasam ve menajerleri Murat Uzunmehmet ile Nana Sechre, rezidansın önünde gelecek mutlu haberi bekliyor.

"ODASINI TESPİT ETTİK, İKİ ÇİFT AYAKKABISINI BULDUK"

Christian Atsu'nun menajeri Nana Sechere yaptığı açıklamada, "Depremin üstünden 9 gün geçti, Christian'ı hâla bulamadık." dedi.

Belediyeden yardım beklediklerini söyleyen Sechere, "Odasını tespit ettik, iki çift ayakkabısını bulduk. Ancak Christian yok. Daha fazla araç ve yardıma ihtiyacımız var. Lütfü Savaş'tan yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"HALA 5 KİŞİ HAYATTA"

"Dün bize şu bilgi geldi. Enkaz altında termal kameradan gelen bilgiye göre hala 5 kişi hayatta. Ama bana söylenen bilgiye göre tam olarak doğru bir onay alabilmemiz için kişinin ya görüntüsü olmalı ya kokusu alınmalı ya da bir ses gelmeli. Bundan dolayı da tam olarak Christian'ın nerede olduğunu tespit etmiş değiliz"

