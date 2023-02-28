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Deprem bölgesindeki çocukların yüzü kukla gösterisiyle güldü

28.02.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Arsuz ilçesinde depremde evleri yıkıldığı veya ağır hasar gördüğü için Arsuz Expo Fuar Alanı'nda kalan ailelerin çocuklarının yüzü, kukla gösterisiyle güldü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde evleri yıkılan, ağır hasar gören veya deprem korkusu nedeniyle evlerine dönemeyen Arsuzlular, geçici olarak ilçedeki Expo Fuar Alanı'nda yaşamını sürdürüyor.

Ankara'da faaliyet gösteren Ahşap Adımlar Kukla Gösterisi Atölyesi'nden iki oyuncu da fuar alanındaki depremzede çocuklara kukla gösterisiyle moral vermeye çalışıyor.

Depremzede çocuklar için Hacivat-Karagöz perde oyunu da sahnelendi.

"KUKLA VE KARAGÖZ-HACİVAT GÖSTERİMİMİZ VAR"

Atölyenin yönetmeni ve oyuncusu Serkan Bilgin, AA muhabirine, Ankara'dan depremzede çocuklara moral vermek için geldiklerini söyledi.

Öğretmen arkadaşları aracılığıyla böyle bir gösteri sunmaya karar verdiklerini anlatan Bilgin, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız bizi arayıp 'Çadır kentler kuruldu, çocuk oyun alanları var. Gelmek ister misiniz? Destek olmak ister misiniz?' dediler. Biz de hemen atladık geldik. Çocuklar için kukla ve Karagöz-Hacivat gösterimimiz var. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle hazırladığımız iki oyunumuz var. Karagöz ve 'Bavulumda Kuklalar' gösterileri. Onları da burada çocuklarla buluşturmak için geldik. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz."

Depremden etkilenen çocuklarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bilgin, çocukların yaralarına bir nebze de olsa merhem olmak istediklerini dile getirdi.

Bilgin, deprem bölgesindeki illeri, ilçeleri tek tek gezmek istediklerini belirterek, "Buradan Antakya'ya gideceğiz. Oradan Osmaniye ve Elbistan'a geçeceğiz. Sonra Ankara'ya geri döneceğiz. İşlerimizi bitirdikten sonra ilk fırsatta tekrar gelmek istiyoruz." dedi.

Deprem mağduru çocuklar da gösteri için ekibe teşekkür ederek, çok mutlu olduklarını belirtti.

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deprem Hatay Arsuz çocuk hacivat karagöz

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