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Deprem bölgesindeki eğitimciler OHAL süresince ek ders ücretinden yararlandırılacak

24.02.2023 06:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde ders vermek üzere görev alan deprem bölgesindeki eğitim görevlileri, olağanüstü hal (OHAL) süresince ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ders ve ek ders saatlerine ilişkin esaslarda düzenleme yapıldı.

Buna göre, 8 Şubat 2023 tarihinde OHAL ilan edilen illerde belirtilen esaslar kapsamında görev yapmakta olanlardan, 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle ek ders görevini yerine getiremeyecek durumda oldukları il valisince tespit edilenler, OHAL süresince üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.


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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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