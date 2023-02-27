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Deprem bölgesindeki öğrencilere LGS ve YKS'ye hazırlık desteği! 510 DYK noktası…

27.02.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığınca Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık sürecine destek için 510 DYK noktası oluşturuldu.

Deprem bölgesindeki öğrencilere LGS ve YKS'ye hazırlık desteği! 510 DYK noktası…

Kurslarda EBA TV'de ders anlatan ve ders kitabı yazarı olan öğretmenler görev yapacak. 71 ilde bulunan ölçme ve değerlendirme merkezleri de DYK'lerde gönüllü olarak görev alan öğretmenlere destek olacak.

Deprem bölgesindeki DYK'lerin konumlarına dijital ortamda ulaşılabiliyor
Depremden etkilenen illerde oluşturulan DYK noktaları, dhgm.meb.gov.tr/dyk internet adresine eklenerek harita üzerinden konumları belirtildi.

Öğrencilerin kendilerine en yakın DYK noktasının konumuna dijital ortamda ulaşabileceği bir platform oluşturduklarını belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti:

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"Her ne kadar 10 ilimizde eğitime henüz başlamamış olsak da 'her şart altında eğitime devam' yaklaşımıyla 416 psikososyal destek çadırı kurduk. En zor günlerde yüreğini ortaya koyup canla başla çalışan fedakâr öğretmenlerimizle deprem bölgesinde eğitime devam etmek, çocuklarımızı akademik ve psikososyal açıdan desteklemek için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Bu hafta 10 il genelinde 393 lokasyonda dileyen tüm 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için destekleme ve yetiştirme kursları açıyoruz. 1 Mart Çarşamba günü depremden etkilenen 10 ilimizde, 510 DYK eğitim noktasında kursları başlatıyoruz."

10 ildeki 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu ders kitapları ve yardımcı kaynakların yeniden bastırıldığını da belirten Özer, "Yaklaşık 11 milyon 820 bin 918 kitap ve yardımcı kaynağı da yine 1 Mart itibarıyla tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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