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Deprem bölgesine hayvanlar için yem ve mama sevkiyatı sürüyor

16.02.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri çöken ahırların enkazı altında kalan hayvanları kurtarırken, veteriner hekimler de bölgedeki kontrollerine devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde çöken ahırların enkazı altında kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "asrın felaketi"nden etkilenen kırsal bölgelerde çalışmalarına devam eden ekiplerin, telef olduğu düşünülen 32 küçükbaş hayvanı, çöken ahırdan sağ salim çıkardığı belirtildi.

Enkaz altında kalan hayvanlar için ekiplerin mücadelesinin aralıksız sürdüğü, bakanlık personeli veteriner hekimlerin yanı sıra gönüllü veteriner hekimlerin de desteğiyle bölgede kurulan seyyar kliniklerde sahipsiz hayvanların kontrol ve tedavilerinin yapıldığı kaydedildi.

Telef olan hayvanların ve yıkılan ahırların tespiti sürerken bölgeye sevk edilen hayvan çadırları bakanlığa bağlı ekipler tarafından kuruluyor.

Barınakları zarar gören hayvanlar için 1523 çadırın yanı sıra 6 bin 464 ton yem bölgeye gönderildi. Sokak hayvanlarının bakım ve beslenmeleri amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda temin edilen 43 ton mamanın da dağıtımı devam ediyor.

Bölgede ihtiyaçların karşılanması amacıyla bakanlık tarafından hayvan çadırı ve yemi ile mama sevkiyatı koordineli şekilde sürüyor.

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