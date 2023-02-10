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Deprem bölgesine yakacak yardımı

10.02.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, depremzedelerin zorlu kış şartlarında ısınma ihtiyacını gidermek üzere deprem bölgesine 3 kamyon yakacak yardımında bulunuldu.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, depremzedelerin zorlu kış şartlarında ısınma ihtiyacını gidermek üzere deprem bölgesine 3 kamyon yakacak yardımında bulunuldu. Odun yüklü yardım kamyonları, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine hareket etti.

Bozüyük Belediyesi ’Afet Yardım Kampanyası’ çerçevesinde bir fabrika iş birliği ile 3 kamyon odun kullanıma hazır hale getirilerek kamyonlara yüklendi. Fabrika bahçesinden hareket eden kamyonları Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve firma yöneticileri uğurlayarak, gönüllü şoförlere hayırlı yolculuklar dilediler. Başkan Bakkalcıoğlu konu hakkında bilgi vererek, "Deprem 10 ilimizi yıktı, hem de kışın en soğuk günlerinde. Fabrikamızla birlikte ilçemizden deprem bölgesine 5, 6 ve 7’nci seferlerimizde Adıyaman Gölbaşı ilçesine kamyonlarla yakacak gönderdik. Yolları açık olsun" dedi.

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deprem Bilecik

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