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Deprem felaketinde 8 günlük bebeğe ve ailesine evini açmıştı! İbrahim Çelikkol minik Asya'yla buluştu

20.09.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta yaşanan büyük deprem felaketinde, günlerce bölgedeki yardım çalışmalarına katılan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un 8 günlük olan Asya bebek ve ailesini İstanbul’daki evinde yaklaşık 3 ay misafir ettiği ortaya çıktı. Çelikkol, depremzede bebekle tam 6.5 ay sonra bir araya geldi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli ve birçok ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında tüm Türkiye tek yürek olmuştu. Depremin ilk gününden beri bölgeye giderek, arama kurtarma ekiplerine yardımcı olan İbrahim Çelikkol, gece gündüz demeden canla başla çalışmıştı.

1999 depremi olduğunda İzmit’te bulunan ünlü isim, yaklaşık bir yıl çadırda kaldığını anlatmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Adana’yı ziyaret eden Çelikkol, şimdilerde 8 aylık olan Asya bebeği ve ailesini ziyaret etti. Asya bebeğin annesi duygu dolu o anların fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı ve şu notu ekledi:

İbrahim Çelikkol

'Bu dünyanın en güzel öncesi ve sonrası. Tam 6.5 ay sonra Asya'yla bir aradalar. Bu güzel yürekli adam depremde bize evini açtı. Asya 8 günlüktü bizi İstanbul’da evinde ağırladı.''

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