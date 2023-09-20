Deprem felaketinde 8 günlük bebeğe ve ailesine evini açmıştı! İbrahim Çelikkol minik Asya'yla buluştu

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli ve birçok ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında tüm Türkiye tek yürek olmuştu. Depremin ilk gününden beri bölgeye giderek, arama kurtarma ekiplerine yardımcı olan İbrahim Çelikkol, gece gündüz demeden canla başla çalışmıştı.

1999 depremi olduğunda İzmit’te bulunan ünlü isim, yaklaşık bir yıl çadırda kaldığını anlatmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Adana’yı ziyaret eden Çelikkol, şimdilerde 8 aylık olan Asya bebeği ve ailesini ziyaret etti. Asya bebeğin annesi duygu dolu o anların fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı ve şu notu ekledi:

'Bu dünyanın en güzel öncesi ve sonrası. Tam 6.5 ay sonra Asya'yla bir aradalar. Bu güzel yürekli adam depremde bize evini açtı. Asya 8 günlüktü bizi İstanbul’da evinde ağırladı.''

