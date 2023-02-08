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Deprem mağdurlarını taşıyan dizel tren setleri Kırıkkale'ye ulaştı

08.02.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Malatya'dan deprem mağduru 503 yolcu ile hareket eden dizel tren setleri, Kırıkkale'de 5 kişilik aileyi indirdi.

Deprem mağdurlarını taşıyan dizel tren setleri Kırıkkale'ye ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından, bölgede dizel tren setlerini de kullanmaya başladı.

Bu çerçevede Malatya'nın Yazıhan ilçesinden depremler nedeniyle mağdur olan kişileri getiren 2 adet 4'lü DMU setlerde 503 yolcu yer aldı.

Kırıkkale Tren Garı'na gece saatlerinde varan DMU setlerdeki 5 kişilik Güven ailesi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş ve yetkililerce karşılandı.

Güven ailesi daha sonra bir araçla kentteki Türkan Hatun Yurdu'na yerleştirildi.

Kırıkkale'den önce Sivas'ta da 143 yolcu indiren tren, daha sonra Ankara'ya hareket etti.

Depremzedelerden Ahmet Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem sırasında saat 04.10'da büyük bir şiddetle uyandıklarını söyledi.

Çok fazla sallandığını ve daha önce 1986'daki depremini de yaşadığını aktaran Güven, "Bu çok korkunçtu. Allah'a şükür evimiz yeni olduğu için fazla hasar olmadı ama çok kötüydük. Allah devletimize zeval vermesin. Gerçekten birkaç gündür Malatya'da yardımcı olundu, şimdi de Kırıkkale'ye geldik. Allah razı olsun." dedi.

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