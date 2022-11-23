Deprem nedeniyle Kdz. Ereğli’de eğitime bir gün ara verildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Kdz. Ereğli Kaymakamlığı merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Kdz. Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Merkez üssü Düzce İli Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilçemiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir."

