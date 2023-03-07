Deprem sonrası kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandırıldı

Karabük Belediyesi tarafından Soğuksu Mahallesinde başlatılan kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde çalışmalar deprem sonrası hızlandırıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası çalışmaların hızlandırıldığı bölgede şuana kadar 210 adet binanın yıkımı gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Mahalle Muhtarı Hüseyin Yavuz Karagöz, “Deprem felaketinden sonra bizim kentsel dönüşüm işi daha çok hızlandı. Çünkü gördüğünüz gibi evlerimiz gecekondu, metruk bina şeklinde. Hiçbiri depreme dayanıklı değil” dedi.

Yıkımı tamamlanacak olan binaların ardından 30 ay içerisinde yeni binaların yapılacağını belirten Karagöz, “Rabbim devletimize güç versin. Gerçekten bu konuda ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Bizde korktuk. Depremden sonra burası kalır mı diye. Tam aksine işleri hızlandırdılar. Bir an önce yıkımları bitirin diye yazılar geldi. Yazıda ayrıca hızlı bir şekilde ihalesinin yapılıp yeni konutuların hane sahiplerine teslim edilmesi gerektiği de ifade ediliyor” diye konuştu.

Şuana kadar yıkılan bina sayısının 210 adet olduğunu ifade eden Karagöz, yıkılacak olan bina sayısının da 160 olduğunu söyledi.

