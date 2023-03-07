YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Deprem sonrası kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandırıldı

Deprem sonrası kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandırıldı

07.03.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli meydan gelen deprem sonrası Karabük’ün Soğuksu Mahallesinde çalışmaların hızlandırıldığı kentsel dönüşüm projesinin üçüncü etap çalışmaları çerçevesinde 210 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Deprem sonrası kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandırıldı

Karabük Belediyesi tarafından Soğuksu Mahallesinde başlatılan kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde çalışmalar deprem sonrası hızlandırıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası çalışmaların hızlandırıldığı bölgede şuana kadar 210 adet binanın yıkımı gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Mahalle Muhtarı Hüseyin Yavuz Karagöz, “Deprem felaketinden sonra bizim kentsel dönüşüm işi daha çok hızlandı. Çünkü gördüğünüz gibi evlerimiz gecekondu, metruk bina şeklinde. Hiçbiri depreme dayanıklı değil” dedi.

Yıkımı tamamlanacak olan binaların ardından 30 ay içerisinde yeni binaların yapılacağını belirten Karagöz, “Rabbim devletimize güç versin. Gerçekten bu konuda ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Bizde korktuk. Depremden sonra burası kalır mı diye. Tam aksine işleri hızlandırdılar. Bir an önce yıkımları bitirin diye yazılar geldi. Yazıda ayrıca hızlı bir şekilde ihalesinin yapılıp yeni konutuların hane sahiplerine teslim edilmesi gerektiği de ifade ediliyor” diye konuştu.
Şuana kadar yıkılan bina sayısının 210 adet olduğunu ifade eden Karagöz, yıkılacak olan bina sayısının da 160 olduğunu söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karabük’te kar yağışı yeniden yüzünü gösterdiKarabük’te kar yağışı yeniden yüzünü gösterdi
Trabzonspor'un eski yöneticisi Metin Özke son yolculuğuna uğurlandıTrabzonspor'un eski yöneticisi Metin Özke son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Büyükkılıç, 16 ilçe belediyesi ile ‘tek yürek’ Kahramanmaraş’ta yaraları sarıyorBaşkan Büyükkılıç, 16 ilçe belediyesi ile ‘tek yürek’ Kahramanmaraş’ta yaraları sarıyor
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 7 Mart Salı

İmsak
05:44
Sabah
07:09
Öğle
13:06
İkindi
16:18
Akşam
18:53
Yatsı
20:12

Karabük Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Salı

Gülşen Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Doğa Eczanesi
Merkez
Ayşe Abla Eczanesi
Merkez
Ateş Eczanesi
Safranbolu
Deniz Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.