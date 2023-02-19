Deprem sonrası ulaşılamayan köylere gitmişti! Yağmur Atacan: Kafamı dağıtmaya çalışıyorum olmuyor

Kahramanmaraş ve 11 ili etkileyen büyük yıkım sonrası bazı köylere yardım gidemedi. Ulaşılamayan köyler için eski oyuncu Yağmur Atacan ve arkadaşları 15 arazi aracıyla depremden etkilenen Hatay'a gitti.

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ve beraberindeki arkadaşları sabah-akşam demeden köylere yardım götürdü. Görevini tamamlayıp evine dönen Yağmur Atacan sosyal medyada yıkılmış bir binayı paylaşarak duygularını paylaştı.

Yağmur Atacan paylaşımında "Kafamı dağıtmaya çalışıyorum olmuyor. Döndüğüm bugün tam br hafta olacak bende bir anormallik var diyordum. Haberleri dinledikçe görüyorum çok şükür normalim" dedi.