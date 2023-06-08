YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Depremde 10 esnaflı yeraltı çarşısının sıvası bile dökülmedi

Depremde 10 esnaflı yeraltı çarşısının sıvası bile dökülmedi

08.06.2023 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’da, 31 yıllık Antakya Yeraltı Çarşısı’nın sıvası bile dökülmedi.

Girişteki enkazın kaldırılmasının ardından 10 esnafın bulunduğu çarsı, yeniden hizmete başladı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler 11 il içinde en büyük yıkıma Hatay’da neden oldu. Kentin ticaretinin merkezi konumundaki tarihi Uzun Çarşı ve tarihi bir çok yapı zarar gördü. 31 yıl önce açılan Uzun Çarşı girişindeki Antakya Yeraltı Çarşısı ise depremde hiçbir hasar almadı. Sıvası dahi dökülmeyen çarşıya gelen esnaf iş yerlerinin ayakta olması nedeniyle büyük mutluluk yaşadı. 10 esnafın bulunduğu çarşı,hasarsız raporunun ardından elektrik ve suyun verilmesiyle yeniden faaliyetine başladı. Askeri malzeme, giyim ve elektronik ev aletlerinin satışının yapıldığı iş yeri bölgede görev yapan personel ve vatandaşların uğrak noktası konumuna geldi.

"FİLİZLENECEK"

Çarşı esnafı Metin Bilmez, depremde evlerinin zarar gördüğü ama çekirdek ailesinden can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

İçinde bulunduğu çarşının da yıkıldığını düşünen Bilmez, “Biz buranın da gittiğini sanıyorduk. Buranın etrafı komple betonla kaplı olduğu için sorun yok. Sadece ayraçlara tuğla koyulmuş. Burayı daha önceden yapan belediyelerde, şimdiki belediye başkanları sağ olsun. Komple betondan olduğu için yıkılmadı. Normalde enkazlardan dolayı her yer yıkıldığı için buranın da gittiğini zannettik. Kapıyı biraz zorlayıp açtıktan sonra, Yer Altı Çarşısı’na hiçbir şey olmadığını gördük. Ayrıca biraz malzemelerimiz düşmüştü. İnşallah buradan bir doğuş olur. Hani bir vücutta bir kalp olmazsa hiçbir işe yaramaz. Burasının da inşallah bir esnaf olarak kalp olduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah burası Allah’ın izniyle filizlenir. Tekrar yeniden ayaklanırız” dedi.
Çarşı esnafı Adnan Bereketoğlu, bir hafta sonra geldiklerinde çarşının yıkılmadığını gördüklerini söyledi.

"KEŞKE ANTAKYA YIKILMASAYDI"

Esnaf Refik Dağlı, Antakya’nın yerle bir olduğunu belirterek, “Çarşının ayakta kalmasın vallahi çok şaşırdık. Demek belediye burayı sağlam yapmış. Yoksa yukarıdaki binaların hepsi ağır hasarlı. Burası Köprübaşı’dır, Antakya’nın en işlek caddesidir. İnşallah toparlayacağız. 2 ay buraya giremedim. Tabii ki üstlerde hep enkaz vardı, enkazlar kaldırıldı. girdik baktık hiçbir şey yok. Ama sevinmiyoruz niye çünkü bu Antakya yıkılmış, keşke burası yıkılsaydı ve bütün Antakya yıkılmasaydı”diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay’ın 15 ilçesine gıda ve hijyen kolisiHatay’ın 15 ilçesine gıda ve hijyen kolisi
Sinop’ta vatandaşlara tankerlerle su dağıtılıyorSinop’ta vatandaşlara tankerlerle su dağıtılıyor
Mersin'de bir kişi silahla bacağından vurularak yaralandıMersin'de bir kişi silahla bacağından vurularak yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 8 Haziran Perşembe

İmsak
03:29
Sabah
05:11
Öğle
12:39
İkindi
16:28
Akşam
19:58
Yatsı
21:32

Hatay Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Perşembe

Altınbaşak eczanesi
Altinozu
Aslan eczanesi
Antakya-defne
Bostancı eczanesi
Antakya-defne
Okay eczanesi
Antakya-defne
Sümerler eczanesi
Antakya-defne
Şifa eczanesi
Arsuz
Nefes eczanesi
Belen
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gündüzken bir anda zifiri karanlık oldu

Gündüzken bir anda zifiri karanlık oldu

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Sokak ortasında dehşete düşüren saldırı! 8’i çocuk 9 kişi yaralandı

Sokak ortasında dehşete düşüren saldırı! 8’i çocuk 9 kişi yaralandı

Cansız bedeni tam 9 yıl sonra bulundu! Duvarın içinden çıktı

Cansız bedeni tam 9 yıl sonra bulundu! Duvarın içinden çıktı

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.