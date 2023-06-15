YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Depremde 150 blok ağır hasar aldı, yeni konutları aynı yere istiyorlar

Depremde 150 blok ağır hasar aldı, yeni konutları aynı yere istiyorlar

15.06.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde ağır hasar alan 150 blokun sakinleri yeni deprem konutlarının aynı alana yapılmasını istiyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi’nde 5 bin civarında daire bulunuyor. Mahallenin genelinde yaklaşık 180 bina bulunurken bunlardan 151’ini Doğukent blokları oluşturuyor.

Mahalle Muhtarı Ahmet Bayraktar, yeni yapılacak olan deprem konutlarının mahalle içerisine yapılmasını talep ettiklerini ifade ederken, “Mahallemizde 5 bin civarında daire var ama hiç yıkılan olmadı. Burada inşaat yapılırken şantiye şefimize teşekkür ederiz. Demirinden betonuna çok titiz bir çalışma ile bitirmişlerdi.

Depremden 15 - 20 gün sonra bazı binaların acil yıkım kararı çıktı. yarı kolonlarını kırdılar yarısı kaldı 4 günde yıkabildiler. Zemin etüdü yapıldı yıkıma başlayacaklar inşallah. Tahmin ediyorum ki Doğukent blokları buraya yeniden yapılacaktır. Burada oturanlar başka yere gitmek istemiyor” dedi.

Mahalle sakinlerinden Adem Çay ise “Vatandaşlarımızın talebi yeni konutların bu alana yapılması. 410 dönüme yakın binlerce dairemiz var 151 bloktan oluşuyor. İki dairemiz hafif biri orta diğerleri de ağır hasarlı” dedi.

Bir başka vatandaş, “Ben 14 yıl önce geldim bu mahalleye düğünümü burada yaptım ve çocuklarım burada oldu. Biz evimizi buradan istiyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binadaki asansörün düşmesi sonucu bir kişi öldüKahramanmaraş'ta ağır hasarlı binadaki asansörün düşmesi sonucu bir kişi öldü
Nilüfer Belediyesi’nden en çalışkan öğrencilere bisiklet ödülüNilüfer Belediyesi’nden en çalışkan öğrencilere bisiklet ödülü
Dilencinin üzerinden 34 bin TL çıktıDilencinin üzerinden 34 bin TL çıktı
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 15 Haziran Perşembe

İmsak
03:16
Sabah
05:03
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
20:02
Yatsı
21:41

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Perşembe

Deniz eczanesi
Onikisubat
Özkan eczanesi
Turkoglu
Kent eczanesi
Andirin
Ceyhan eczanesi
Elbistan
Elif eczanesi
Goksun
Hacettepe eczanesi
Onikisubat
Merkez eczanesi
Cagliyancerit
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aşk üçgeni ölümle bitti! Aldatan sevgilisini affetmedi

Aşk üçgeni ölümle bitti! Aldatan sevgilisini affetmedi

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Bebeğini kreşten aldı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldı

Bebeğini kreşten aldı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldı

Ölen büyükannesinin mezarının üzerine çıkıp dans etti

Ölen büyükannesinin mezarının üzerine çıkıp dans etti

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.