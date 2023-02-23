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Depremde 1886’da yapılan cami de hasar aldı

23.02.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonucu Göksun ilçesinde 1886 yılında, sürgünle gelen Çeçenler tarafından yapılan cami de hasar aldı.

Türkiye’yi yasa boğan, Kahramanmaraş ve Hatay’da meydana gelen depremlerin yaralarının sarılması için devlet-millet iş birliği ile her türlü çalışma sahada gerçekleştiriliyor. Bir taraftan yaralar sarılmaya çalışılırken, bir taraftan da depremin verdiği hasar günden güne ortaya çıkıyor. Birçok kentte tarihi yapıların zarar gördüğü deprem, Göksun ilçesine bağlı Çardak Mahallesi’nde de hem evlerin hem de tarihi caminin zarar görmesine neden oldu. Çeçen kökenli 830 haneli mahallede depremde 8 kişi hayatını kaybederken, evlerin de yüzde 80’i hasar aldı. 1886 yılında sürgünden gelen Çeçenlerin yaptığı Çardak Merkez Camii’nin minaresi de deprem sonucu çöktü. Minarenin çökmesiyle birlikte 137 yıllık cami ciddi oranda hasar aldı.

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