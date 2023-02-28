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Depremde 2 bacağını kaybeden Galatasaray taraftarı Cihan Emir Parlak'tan kötü haber geldi!

28.02.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da enkaz altından çıkarılan ancak iki bacağını kaybeden ve bir süredir Ankara'da tedavi gören 12 yaşındaki Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti. Galatasaray taraftarı olan Cihan; Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek ile telefonda görüşmüştü. Eski futbolcu Tanju Çolak da Cihan'ı hastanede ziyaret ederek, imzalı forma hediye etmişti.

Depremde 2 bacağını kaybeden Galatasaray taraftarı Cihan Emir Parlak'tan kötü haber geldi!

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde Adıyaman'da enkaz altında kalan ve 62. saatte kurtarılan Cihan Emir Parlak yaşamını yitirdi. Ankara'da tedavi altına alınan fakat iki bacağını kaybeden Cihan Emir, aynı zamanda Galatasaray taraftarıydı. Cihan, sarı-kırmızılı futbolcular Muslera ve Kerem Aktürkoğlu'yla telefonda görüntülü görüşmüştü.

FENERBAHÇE MAÇI İÇİN SÖZ VERİLMİŞTİ

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile de konuşan Cihan Emir, İstanbul'a gelip Fenerbahçe maçını tribünde izlemek istediğini söylemiş, Dursun Özbek de Cihan'a, "Fenerbahçe maçına sizi getireceğim, şampiyonluk maçı olacak" ifadelerini kullanmıştı.

MUSLERA VE KEREM İLE KONUŞMUŞTU

GALATASARAY KÖTÜ HABERİ DUYURDU

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TANJU ÇOLAK ZİYARET ETMİŞTİ

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Türk futbol tarihinin en golcü oyuncusu olan Tanju Çolak da Cihan Emir Parlak'ı Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti. Çolak, Cihan'a tüm takım imzalı Galatasaray forması hediye etmiş ve Florya Metin Oktay Tesisleri'ne götürerek sarı-kırmızılı futbolcular ve Teknik Direktör Okan Buruk ile tanıştıracağının sözünü vermişti.

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