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  4. Depremde 4. kattan atlayarak kurtulan öğretmen, depremzede çocuklara moral veriyor

Depremde 4. kattan atlayarak kurtulan öğretmen, depremzede çocuklara moral veriyor

03.04.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde birinci katı yıkılan apartmanın dördüncü katından ailesiyle atlayarak kurtulan 28 yaşındaki öğretmen Elif Deniz, konteyner kentte oluşturulan kreşte gönüllü görev yapıyor.

İlçedeki bir kreşte görev yapan çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni Elif Deniz ile eşi Yakup Deniz, çocukları 7 yaşındaki Yusuf Emir ve 4 yaşındaki Mina'nın yaşadığı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katı 6 Şubat'taki ilk depremde yıkıldı.

Depreme uykuda yakalanan ve şiddetli sarsıntıyla çocuklarını alarak balkona kaçan çift, dördüncü kattan çocukları kucağında aşağı atladı.

Moloz yığınlarının üzerine düşen anne Deniz'in kolu kırıldı, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı, baba ve çocukları ise yara almadan kurtuldu.

Komşularının yardımıyla hastaneye götürülen Deniz, tedavisinin ardından Altınşehir Konteyner Kent'te depremzede çocuklar için kurulan kreşte, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni olduğu için gönüllü öğretmenlik yapmaya başladı.

"KIYAMET KOPUYOR SANDIK"

Depremlerde 12 akrabasını ve 20 arkadaşını kaybeden Elif Deniz, AA muhabirine, deprem anının çok korkutucu olduğunu, yaşadıklarını ömür boyu unutmayacağını söyledi.

Depremde binanın dördüncü katından kızı Mina'yı kucağına alarak atladığını anlatan Deniz, şöyle devam etti:

"Evimiz beşik gibi sallanmaya başladı. Anlatılacak bir duygu değil. Kıyamet kopuyor sandık. Evimizin yerinden oynadığını, birinci katın yıkıldığını hissettim. Binamız yan döndü. Öleceğimizi düşündük. Kelimeişehadet getirdik. Eşim oğlumun odasına gitti. Ben de kızımı aldım. Bina yıkılmaya başlayınca dördüncü kattan atlamak zorunda kaldık. Eşim oğlumuzu alarak atladı. Onlarda bir sıkıntı çıkmadı. Daha sonra ben de Mina'yı kucağıma alarak atladım. Molozların üzerine düştüm. Binadan kopan parçaların altında kaldık. Eşim ve komşularımız bizi kurtardı. Kolum kırılmıştı. Binamızda 8 kişi vefat etti. Ağır şeyler yaşadık."

"ÇOCUKLAR İÇİN AÇILAN KREŞTE GÖNÜLLÜ OLDUM"

Deprem sonrası Gölbaşı'nda uzman bir psikologdan psikososyal destek aldığını dile getiren Deniz, "Destek almasaydım şu an belki de buralarda olmazdım çünkü deprem sonrası psikolojim çok kötüydü. Destek aldığım psikolog bana ilk adımları attırdı. Onun sayesinde hayata tutunduk. Çocuklar için açılan kreşte gönüllü oldum. Depremzede çocuklarla zaman geçiriyorum, onlara destek olmaya çalışıyorum. Allah böyle bir afeti bir daha göstermesin. Destek veren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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