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Depremde enkazda kalan İnci Okan'ın köpeği de kurtarıldı

İZMİR HABERLERİ  | 31.10.2020 17:39 | Son Güncelleme

Köpeğin enkazdan çıkarılma anı, kurtarma ekibince görüntülendi

İZMİR (AA) - İzmir'de dün meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde çöken binada enkaz altında kalan ve UMKE ekiplerince kurtarılan İnci Okan'ın köpeği de yine aynı ekip tarafından kurtarıldı.

Bayraklı ilçesindeki Rızabey Apartmanı'nın çökmesiyle enkaz altında kalan 16 yaşındaki İnci Okan'ı kurtaran UMKE ekipleri, Okan'ın aynı yerde köpeğinin olduğunu söylemesi üzerine köpek için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı UMKE ekipleri Okan'ın kurtarıldığı alana yakın bir yerde bulunan köpeğin yerini tespit etti.

Köpeğin yanına kadar girip enkaz altından çıkaran ekipler, köpeği İnci Okan'ın babasına teslim etti. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, köpeğin kurtarılma anı ekip tarafından kaydedildi.

Dün, Rızabey Apartmanı'ndan Sağlık Bakanlığı UMKE ekipleri tarafından yaklaşık 17 saat sonra enkazdan çıkarılan 16 yaşındaki İnci Okan'ın köpeği de depremde enkaz altında kalmıştı.

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