Depremde enkazdan çıkarılan kediler unutulmadı

İZMİR (AA) - İzmir'deki depremde yerle bir olan apartmanların enkazında arama kurtarma ekiplerinin bulduğu iki kediden biri tedavi altına alındı, diğeri sahibine teslim edildi.

Rıza Bey Apartmanı'nda depremin ilk anından itibaren canlı çıkarmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, enkazda sabah saatlerinde gözleri görmeyen bir kediye ulaştı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekibi gönüllüsü Mehmet Emin Er'in bulduğu kedi, veteriner kliniğine götürüldü.

İlk müdahalesi yapılan hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kedinin sahibinin depremde yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

Mehmet Emin Er, AA muhabirine, çalışmalar sona erdiğinde iş makinelerinin enkaz kaldırdığı sırada molozun arasından bir kedinin fırladığını söyledi.

Takip ederek yakaladığı kediyi kucağına aldığını anlatan Er, "Korkuyla beni ısırdı, tırmaladı. Veteriner kliniğine getirdim. Enkazdan son çıkan canlımız bu oldu." dedi.

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Kediye müdahale eden Veteriner Hekim Buse Erten ise hayvanın durumunun iyiye gittiğini, görme engelinin deprem öncesinden olduğunu tespit ettiklerini dile getirdi.