YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Depremde hasar gören Başkale'deki mahallelerde çalışmalar sürüyor

Depremde hasar gören Başkale'deki mahallelerde çalışmalar sürüyor

VAN HABERLERİ  | 23.02.2020 16:32 | Son Güncelleme

Sarsıntının hissedildiği mahallelerde Van Büyükşehir Belediyesi mobil ekipleri vatandaşlara çorba ikram etti, Kızılay görevlileri su ve diğer ihtiyaçlarını karşıladı - Hasar gören evlerine giremeyen vatandaşlar ateş yakarak ısındı

Türkiye-İran sınırındaki deprem nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığı Van'ın Başkale ilçesine bağlı mahallelerde ekipler, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremin en çok hissedildiği İran sınırındaki mahallelerde ekipler çalışmaya başladı.

Çok sayıda ev ve ahırın yıkıldığı mahallelerde hasarlı evlere giremeyen vatandaşlar, çevrede ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Depremin ardından bölgeye gönderilen Van Büyükşehir Belediyesi mobil ekipleri, vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu. Kızılay görevlileri de depremzedelerin su ve diğer ihtiyaçlarını karşıladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri ise vatandaşlara psikososyal destek veriyor.

Depremi duyduktan sonra mahalleye giden çok sayıda kişi, evleri zarar gören yakınlarını kent merkezinde ağırlamak için ikna etmeye çalıştı.

İtfaiye ve UMKE ekipleri de mahallelerde hazır bekletildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem! Van'da ölü ve yaralılar varİran'da 5.9 büyüklüğünde deprem! Van'da ölü ve yaralılar var
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/
Anahtar Kelimeler:
Başkale Deprem Depremzede Van

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kuşadası’nda eğlence hız kesmeden devam ediyor

Kuşadası’nda eğlence hız kesmeden devam ediyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan'ı anlattı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan babası Necmettin Erbakan'ı anlattı

Kırıkkale BA’dan son gün ’Ayar’ı

Kırıkkale BA’dan son gün ’Ayar’ı

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

8 yaşındaki çocuğa yaya geçidinde otomobil çarptı

8 yaşındaki çocuğa yaya geçidinde otomobil çarptı

Maçın ardından

Maçın ardından

Van Namaz Vakitleri 23 Şubat Pazar

İmsak
05:20
Sabah
06:41
Öğle
12:25
İkindi
15:29
Akşam
17:59
Yatsı
19:15

Van Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Pazar

Halk Eczanesi
Ipekyolu
Mızrak Eczanesi
Ipekyolu
Nefes Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli İstanbul Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

YYÜ’de kar tatili

YYÜ’de kar tatili

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.