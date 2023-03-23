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Depremde hasar gören "Koza Evi"nin üretiminin sürdürülmesi için destek isteği

23.03.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Defne ilçesinde unutulmaya yüz tutan ipek böceği yetiştiriciliğini yaşatmak için kurulan "Koza Evi"nde eğitmenlik yapan Fulya Kadıoğlu, depremde hasar gören atölyenin eski günlerine dönmesi için destek bekliyor.

Defne ilçesindeki "Koza Evi"ni kuran ipek dokuma sanatçısı Tülay Genç ve kızı Fulya Kadıoğlu, depremin ardından kentte ipek böceği yetiştiriciliğinin devam etmesi için kolları sıvadı.

"Koza Evi"nde daha önce üretilen ipek kumaş, şal ve peştamal gibi ürünler sosyal medya hesaplarından satışa sunulurken, anne kız da zaman zaman geleneksel tezgahların başına geçerek dokumacılığa devam etmeye çalışıyor.

Depremden önce ipek dokuma atölyesinde eğitmenlik ve dokumacılık yapan Fulya Kadıoğlu, AA muhabirine, 2014'ten beri ipek böceği yetiştiriciliği ve dokumacılık yapılan "Koza Evi"nin depremde hasar gördüğünü söyledi.

Normalde mart ayında yumurtadan çıkardıkları ipek böceklerini nisan başında dut yaprağıyla beslemeye başladıklarını anlatan Kadıoğlu, depremde yıkılan binalardan çıkan tozun yaprakları kirlettiğini belirtti.

Kadıoğlu, ipek böceklerinin tozlu, ıslak yaprakları yemediğini dile getirerek, "Bu nedenle bu sene nasıl yapacağız bilmiyorum. İnşallah besleyebiliriz." dedi.

Yaklaşık 2 ay boyunca böcekleri beslediklerini belirten Kadıoğlu, sonraki süreçte de üretilen ipliklerin dokumasını yaptıklarını anlattı.

"KOZA EVİ'Nİ TEKRAR İNŞA EDİP YENİDEN BİR ŞEYLER YAPMAK İSTİYORUZ"

Kadıoğlu, "Hatay sarısı" olarak bilinen ipek böceği türünü 2015'ten beri çoğalttıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Yumurtaları uyanmamaları için soğuk bir ortamda muhafaza ediyoruz. Tohumları çoğaltıp Hatay'daki kadınlara dağıtmayı planlıyoruz. Bu sene besleyebilmemiz için belirli bir sıcaklığa ihtiyacımız var. Bunu Koza Evi'nde artık yapabilmemiz pek mümkün değil. Koza Evi'ni tekrar inşa edip yeniden bir şeyler yapmak istiyoruz."

Yaklaşık 2 kelebekten 50-60 yumurta çıktığını anlatan Kadıoğlu, "Yani biz onları her sene katlayarak artırmaya çalışıyoruz. Bu sene uyandıramazsak yumurtalarımızı artıramayacağız, aynı sayıda kalmış olacağız ve ipliğimizde de sıkıntı olacak. Yani iplik de üretememiş olacağız." diye konuştu.

Kadıoğlu, ipek böceklerini her yıl gelir elde etmeleri için kadınlara dağıttıklarını, Defne Belediyesi ile açtıkları kurs merkezinde kadınlara ipek dokuma eğitimi de verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Hem böcek yetiştiriciliği için hem de kadınların dokuma yapmaya devam edebilmesi için destek gerekiyor. Elimizden geleni biz tabii ki yapmaya çalışacağız. Elimizde geçen dönemde yaptığımız ürünlerimiz var. Onları bir şekilde eritmeye çalışacağız. Atölyemizin devamlılığını sağlayabilmek için desteklerle hem böcek yetiştiriciliği hem de dokumaya devam etmek istiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Defne İpek böceği koza

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