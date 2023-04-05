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Depremde hasar gören tesis, afetzedeler için üretimini sürdürdü

05.04.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki su üretim tesisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar almasına rağmen su üretimini afetzedeler için sürdürdü.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin en fazla etkilediği illerden olan Malatya'da, Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde de birçok bina yıkıldı, birçoğu da ağır hasar aldı.

Mahalle sınırları içerisinde 11 bini kapalı olmak üzere 26 bin metrekarelik alanda üretim yapan Erkenek Işık Su Firması'nın makineleri, depremde hasar gördü.

Üretime 20 gün ara vermek zorunda kalan tesis, Malatya Valiliği, ilçeye koordinatör olarak görevlendirilen Sivas Valiliği ve Doğanşehir Kaymakamlığının girişimleri sonucu makinelerindeki arızaları giderilerek üretime başladı.

SU ÜRETİMİNİN YÜZDE 80'İ DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERİLDİ

Tesis, stoklarındaki suyu 13 gün boyunca deprem bölgesine ücretsiz gönderirken, 13 tır suyu da hibe olarak Hatay'a ulaştırdı.

Deprem bölgesine daha sonra AFAD aracılığıyla günlük 700 tonluk üretimin yüzde 80'i gönderildi.

"SU KAYNAĞI DEBİSİNDE YÜZDE 10'LUK BİR ARTIŞ VAR"

Erkenek Işık Su Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Işık, AA muhabirine, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde fabrikalarının da zarar gördüğünü, çalışanlarından bazılarının hayatını kaybettiğini anlattı.

Depremzedelere su sağlamak için Malatya Valiliği ve AFAD Koordinasyon Merkezi'nin kendilerine destek olduğunu ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"20 gün içerisinde üretime başlayıp deprem bölgeleri olan Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'a günlük üretimimizin yaklaşık yüzde 80-85'ini göndererek yardımcı olmaya çalıştık. Bu konuda AFAD Koordinasyon Merkezi ve Malatya Valiliğine teşekkür ediyorum."

Işık, satın aldıkları 10 konteyner ile işçilerin barınabilecekleri bir yer oluşturduklarını, burada personele 3 öğün yemek hizmeti verdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Günlük 1 milyon 200 bin şişe üretim kapasitemiz var ama şu anda bunun yüzde 60-70'ini yapabiliyoruz. Makinelerde eksiklikler var. Bunları da hızla gidermenin yolunu arıyoruz. İş gücü noktasında sıkıntılar oldu. Personellerimiz depremin etkilerini üzerlerinden atmaya başladılar. Personelimizin yüzde 80'i döndü. Yüzde 20'lik kısmı başka şehirlerde. Onlar da geldikten sonra tam kapasiteyle çalışacağız."

Işık, üretim yaptıkları doğal su kaynağının debisinde ise depremlerden sonra yüzde 10'luk bir artış olduğunu tespit ettiklerini sözlerine ekledi.

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deprem Malatya su

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