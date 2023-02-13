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Depremde hayatın kaybeden Jurnal ailesi toprağa verildi

13.02.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’da, çöken binada enkaz altında kalan Jurnal ailesinden 5 kişi hayatını kaybetti.

Cenazeler, memleketleri Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine getirilerek toprağa verilirken, ailenin hayatta kalan tek çocuğu ise yaşama tutunmaya çalışıyor.

35 yıldır Adıyaman’da yaşayan 6 kişilik Jurnal ailesi yaşanan depremde çöken binalarının enkazında kaldı. Arama kurtarma çalışmalarında Baba Ahmet (53) ile anne Hacer (47) Jurnal ve çocukları Hasan (26), Gökhan (23) ve Muhammed (16) 8 saatlik çalışmanın ardından enkazın altından cansız bedenleri çıkarıldı. Ailenin 4 çocuğundan biri olan Emre Jurnal ise enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Cenazeler Bolvadin Devlet Hastanesine getirildi. Bugün Bolvadin Çarşı Camisinde kılınan cenaze namazı sonrası Şehir Mezarlığına defnedildi. Cenazeye Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, Bolvadin ilçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, Bolvadin İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Sökmen ve vatandaşlar katıldı.

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