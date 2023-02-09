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Depremde hayatını kaybeden Denizlili vatandaşlar tüm kenti hüzne boğdu

09.02.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazın altında kalarak hayatını kaybeden Denizlili vatandaşlar, tüm kenti hüzne boğdu.

Depremde hayatını kaybeden Denizlili vatandaşlar tüm kenti hüzne boğdu

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti, çok sayıda vatandaş da yaralandı. Ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığı deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşların acı haberleri memleketlerine ulaşmaya devam ediyor.

Depremde ölen Denizlili vatandaşlar, düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verilmeye başlandı. Hatay’da enkaz altında kalan 27 yaşındaki öğretmen Şeyma İyiol, doktor çift Rıfat ve eşi Ayten Arıkan, oğlunu ziyarete giden Ahmet Kayır, Adıyaman’da çalışan Mansur Selman Pehivan, Pamukkale Üniversitesinde psikoloji bölümünde okuyan Müzeyyen Nur Karaca ile halkla ilişkiler okuyan Sema Haddur da hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşların kimi memleketleri Denizli’de, kimi ise son nefesini verdiği şehirlerde son yolculuğuna uğurlandı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Denizli

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