Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu için ülkesinde cenaze töreni düzenlendi

Atsu için Akra'daki cumhurbaşkanlığı avlusunda devlet cenaze töreni yapıldı.

Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan törene, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia, eski Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'nın yanı sıra, Atsu'nun yakınları, takım arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

ŞARKILAR, DANSLAR...

Cumhurbaşkanı Akufo-Addo, depremde hayatını kaybeden Atsu'nun yakınlarıyla bir araya gelerek taziyelerini iletti. Anma mahiyetindeki çeşitli dans figürleri, müzik sesleri ve yakılan tütsülerin kokuları eşliğinde icra edildi.

HALA DAHA GÖMÜLMEDİ

Atsu'nun cenazesi, memleketi Greater Akra vilayetine bağlı Dogobome bölgesinde toprağa verilecek.

Atsu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak yaşamını yitirmiş, cenazesi 19 Şubat'ta Türk Hava Yolları uçağıyla ülkesi Gana'ya gönderilmişti.

