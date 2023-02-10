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Depremde hayatını kaybeden İŞKUR Hatay İl Müdürü Çelik'in cenazesi Kastamonu'da defnedildi

10.02.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Hatay İl Müdürü Hüsnü Çelik'in cenazesi, memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde toprağa verildi.

Depremde yaşadığı evin enkazında kalan Çelik'in cansız bedeni, memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Karamustafa Paşa Taş Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine, Çelik'in eşi Neşe, kızı Zeynep, annesi Hikmet ve babası Şahin Çelik ile Kastamonu Valisi Avni Çakır, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Varol Dur, Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve vatandaşlar katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çelik'in cenazesi, Sarpun köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Dur, "Hüsnü Bey bakanlığımızın en sevilen, en saygı duyulan müdürlerinden biriydi. Yaptığı işler hep takdirle takip edildi fakat emir Allah'tan. Allah rahmet eylesin, sevenlerine sabır versin." ifadesini kullandı.

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deprem Hatay Kastamonu

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