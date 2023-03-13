Depremde hayatını kaybeden öğretmen için hüzünlü tören

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve “asrın felaketi” olarak adlandırılan depremlerde Adana’da 11 bina yıkılırken, 418 vatandaş hayatını kaybetti. Depremde Ekim Apartmanı’nda oturan Şehit Ali Bezik Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Zuhal Taşkın da iki kızıyla birlikte enkaz altında kaldı. Taşkın’ın iki kız çocuğu yaralı olarak enkazdan kurtarılırken, kendisi hayatını kaybetti. Adana’da depremden sonra bugün okullar yeniden açıldı. Taşkın için okulunda öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla tören düzenlendi. Öğrencilerin “anne ve abla” dediği öğretmenleri Zuhal Taşkın için düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı.

Taşkın’ın mesai arkadaşı öğretmen Güler Karakaş, “Okula başladığımız için mutluyuz ancak çok buruğuz maalesef. Çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Okulumuzun din kültürü öğretmeniydi. Öğrencilerin anne diye sevdiği arkadaşımız artık maalesef yok. Okula ağlayarak geldim. Ben onu her zaman suya benzetirdim, çok şefkatli ve merhametliydi” dedi.

Öğretmen Selda Narcı da, “Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı ve okulumuzun neşe kaynağıydı. Onu kaybetmek çok büyük bir acı ve alışmakta zorluk çekiyoruz hala gözlerim onu arıyor. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Biz onu çok seviyorduk, mekânı cennet olsun. Onun eksikliğini doldurmak çok zor olacak” diye konuştu.

Öğrenci Oruç Emirhan Zeytun ise, “Hepimizin annesi gibiydi, bizi çok severdi. Onu kaybetmek bizi çok üzüyor. Bizim annemiz, ablamız ve en güzel sırlarımızı paylaşabildiğimiz bir insandı” dedi.

