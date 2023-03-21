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Depremde hayatını kaybeden turist rehberleri için Nevşehir'de mevlit okutuldu

21.03.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'da bir otelin enkazında yaşamını yitiren turist rehberleri için Nevşehir'de mevlit programı düzenlendi.

Nevşehir Turist Rehberleri Odası'nca (NERO) Kurşunlu Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

Programa katılanlara irmik helvası ikramında bulunuldu.

NERO Başkanı Özay Onur, gazetecilere, Adıyaman'da otelin yıkılması sonucu 32 turist rehberinin vefat ettiğini, onların hatıralarını yaşatmak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Meslektaşlarının öldüğü otelle ilgili başlatılan hukuki sürecin de takipçisi olduklarını dile getiren Onur, "Mevlit okutarak birlik ve beraberliğimizi gösterdik. Vefat eden arkadaşlarımızın evlerinin olduğu sokaklara isimlerinin verilmesini belediyelerimizle görüşüyoruz. Müze ve ören yerlerinde anılarını yaşatmak için çeşitli faaliyetlerde bulunacağız, bir de kitap basmayı düşünüyoruz. Kaldıkları otelin büyük sorunları var. Sonuna kadar da davaya müdahiliz, hukuki süreç sonuçlanana kadar ailelerin yanındayız." diye konuştu.

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deprem Nevşehir Mevlit

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