Depremde yakınlarını kaybeden psikoloji öğrencisi, "Umut Çadırı"nda çocuklara destek oluyor

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İslahiye'de oluşturulan Kalyon Konteyner Kent'te depremzedeler yaşamlarına devam ediyor.

Kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının destek sağladığı konteyner kentte, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümünün açtığı "Umut Çadırı" da yer alıyor.

Araştırma görevlisi Merve Gülçin Tutlu Temizyürek koordinatörlüğünde 11 bölüm öğrencisinin gönüllü olarak bulunduğu çadırda, çocuklara destek veriliyor. Depremler nedeniyle çok sayıda yakını hayatını kaybeden 4'üncü sınıf öğrencisi Şeyma Yıldırım da sınıf arkadaşlarıyla "Umut Çadırı"nda çocuklara gönüllü hizmet ediyor.

Çeşitli oyunlar oynadığı çocuklara destek olan Yıldırım, AA muhabirine, okulunun böyle bir destekte bulunmasından ve yine Kalyon Holding'in ilçede kısa sürede konteyner kent kurmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Okuduğu bölümün de alanda çadır kurduğunu anlatan Yıldırım, "Çocuklara destek olmak için hocam ve gönüllü arkadaşımla buradayız. Çocuklara psikolojik ilk yardıma yönelik çalışmalar yapıyoruz. Oyun oynama odalarımız var içerde. Satranç, oyun hamuru, müzik aletleri, el becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Dışarıda da spora yönelik oyunlarla çocuklara eşlik ettiklerini aktaran Yıldırım, "Çocukların günlerini geçirmelerine yardımcı oluyoruz. Hemen atlatılacak bir travma değil bu, uzun süreli olacaktır diye düşünüyorum ama bu yaptıklarımızın depremin etkisini daha kolay atlatabilmelerine fayda sağlayacaktır diye umuyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, depremi ailesiyle kendisinin de yaşadığını vurgulayarak, "İlk günden beri soğuk kanlılığımı koruduğumu düşünüyorum. Evden çıkış anımız, ailem, kardeşlerim, annem, babam hep birlikte o çıkışımız, sonraki davranışlarımda kesinlikle bölümümün, hocalarımın öğrettikleriyle ilişkilendirebiliyorum." dedi.

