Depremde yaralanan 4 çocuk uçakla İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen depremlerde yaralanan 4 çocuğu taşıyan Sağlık Bakanlığına ait uçak Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Sağlık Bakanlığına ait uçakla Adana'dan İstanbul'a getirilen yaralılar sağlık ekiplerince sedyelerle ambulanslara alındı.
Yaralılar Fatih Sönmez (7), Efla Büte (14), Reyhan el Hasan (15) ve Hilaf Malandi (5) ambulanslarla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi ve Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesine sevk edildi.
Yaralıları getiren uçağın yakıt ikmali sonrası yardım malzemesi ve bir grup sağlık personeliyle yeniden Adana'ya hareket edeceği öğrenildi.