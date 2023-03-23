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Depremde yardım gönüllüsü olan gençler Çanakkale’de

23.03.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ikinci seferle, depremin ilk gününden itibaren yardım toplama merkezlerinde gönüllü olarak çalışan ve belediyede staj yapan lise öğrencileri Çanakkale’ye uğurlandı.

Deprem bölgelerine ulaştırılacak yardımların tasnif edilmesi ve araçlara yüklenmesi konusunda gençlerin belediye personeliyle birlikte büyük bir gayret gösterdiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hem belediyemizde staj yapan hem de Keçiören’imizde ikamet eden ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimiz depremzedelerimize ulaştırılacak yardımların tasnif edilmesinde büyük emek verdiler. Adeta Milli Mücadele ruhuyla gönüllü olarak sabahtan gece geç saatlere kadar çalıştılar. Bizler de milli ve manevi değerlerimizi onlara yaşatmak için Çanakkale Zaferimizin 108’inci yıl dönümünde gezi düzenliyoruz. Atalarımıza layık olan, çalışkan ve sağduyulu tüm gençlerimizden Allah razı olsun” dedi.

Çanakkale’ye ulaşan gençler Keçiören Belediyesi rehberleri eşleğinde Çanakkale savaşları ve kazanılan zafer hakkında bilgiler aldılar. Buradaki tarihi noktalarda hatıra fotoğrafı da çektiren gençler, geziden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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