YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı davasına devam edildi

Depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı davasına devam edildi

15.04.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı davasına devam edildi

İZMİR (AA) - İzmir depreminde yıkılan binalardan Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok'u için haklarında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılan 1'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya binada dükkanların da bulunduğu bazı yapıların sahibi M.Y, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler ise salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, geçen celse istenen ek bilirkişi raporunun mahkemeye geldiğini belirtti.

Raporda, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinden 7 akademisyenin hazırladığı ek bilirkişi raporunun da geçen celsede Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından mahkemeye sunulan bilirkişi raporuyla aynı doğrultuda geldiğini bildirdi.

Taraf avukatları, ek bilirkişi için yeni süre talebinde bulundu.

Tutuklu sanık M.Y, kendisinin müteahhit değil arsa sahibi olduğunu ileri sürerek, "Müteahhit olsaydım kendime yaptığım binayı daha iyi yapardım. Bu binadan ben 1 lira bile almadım, yapmadım. Kooperatifin kayıtlarını inceleyin. 59 yaşındayım. Binanın sorumlusu arsa sahibi olarak ben miyim? Tahliyemi istiyorum. Sağlık sorunlarım var. Torunlarım büyüdü ama ben göremedim. Ölmeden çıkarsam dua edeceğim." dedi.

Mahkeme heyeti, M.Y'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde alt katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok'ta, 11 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

Şüphelilerden kamu görevlisi olanların dosyaları ayrılmış, "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 11 şüpheli hakkında İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

M.Y. dışındaki sanıklar, yargılama sürecinde tahliye edilmişti.

Apartmanda dükkanların bulunduğu bölümde kolonların kesildiği iddia edilmiş, DEÜ öğretim üyelerinden oluşan heyetin hazırlandığı raporda ise hiçbir kolonda donatı kesilmesi izine rastlanmadığı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çeşme'de 27 kaçak göçmen yakalandıÇeşme'de 27 kaçak göçmen yakalandı
Kayseri'de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandıKayseri'de bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladıGençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Anahtar Kelimeler:
deprem

İzmir Namaz Vakitleri 15 Nisan Cuma

İmsak
05:02
Sabah
06:29
Öğle
13:17
İkindi
16:57
Akşam
19:54
Yatsı
21:15
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Estetikle bambaşka biri oldu! “Normal insanlara üzülüyorum”

Estetikle bambaşka biri oldu! “Normal insanlara üzülüyorum”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.