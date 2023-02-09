Depremden 87 saat sonra enkaz altından çıkarılan genç Kadir, Mauro Icardi'ye mesaj yolladı! Galatasaray hemen harekete geçti...

Tüm Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası yaşanan yıkımın ardından tek yürek olmuş ve yardım çalışmaları için harekete geçmişti. Binlerce gönüllünün akın ettiği deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, mucizevi kurtuluşlar da sürüyor.

Afet bölgesinde enkaz altından 87 saat sonra çıkarılan genç Kadir, muayene olduğu hastanede bulunan doktora Mauro Icardi hayranlığını anlattı.

KADİR'E MÜJDELİ HABER GELDİ

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusunun imzalı bir formasını istediğini söyleyen Kadir'e müjdeli haber geldi.

Sarı - kırmızılı kulüp, kendilerine gelen bu bilgiyi değerlendireceğini ve Mauro Icardi'nin imzalı formasını genç Kadir'e göndereceğini iletti.



