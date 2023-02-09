SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Depremden 87 saat sonra enkaz altından çıkarılan genç Kadir, Mauro Icardi'ye mesaj yolladı! Galatasaray hemen harekete geçti...

Depremden 87 saat sonra enkaz altından çıkarılan genç Kadir, Mauro Icardi'ye mesaj yolladı! Galatasaray hemen harekete geçti...

09.02.2023 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu 10 ilde kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, mucizevi haberler de gelmeye devam ediyor. Enkaz altından 87 saat sonra sağ olarak çıkarılan çocuklardan biri olan Kadir, muayenesini gerçekleştiren doktora Mauro Icardi hayranlığını anlattı. Galatasaray Spor Kulübü ise hemen harekete geçti...

Depremden 87 saat sonra enkaz altından çıkarılan genç Kadir, Mauro Icardi'ye mesaj yolladı! Galatasaray hemen harekete geçti...

Tüm Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası yaşanan yıkımın ardından tek yürek olmuş ve yardım çalışmaları için harekete geçmişti. Binlerce gönüllünün akın ettiği deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, mucizevi kurtuluşlar da sürüyor.

Screenshot_3

Afet bölgesinde enkaz altından 87 saat sonra çıkarılan genç Kadir, muayene olduğu hastanede bulunan doktora Mauro Icardi hayranlığını anlattı.

image (1)

KADİR'E MÜJDELİ HABER GELDİ

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusunun imzalı bir formasını istediğini söyleyen Kadir'e müjdeli haber geldi.

AA-20230205-30181444-30181443-GALATASARAY_TRABZONSPOR (Large)

Sarı - kırmızılı kulüp, kendilerine gelen bu bilgiyi değerlendireceğini ve Mauro Icardi'nin imzalı formasını genç Kadir'e göndereceğini iletti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo için yaptığı video son paylaşımı oldu!Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo için yaptığı video son paylaşımı oldu!
Atsu'nun menajeri anlattı, İngilizler şok içinde dinledi... "20 dakika önce evine geçti"Atsu'nun menajeri anlattı, İngilizler şok içinde dinledi... "20 dakika önce evine geçti"
Yılmaz Vural'dan enkaz altındaki Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için açıklama!Yılmaz Vural'dan enkaz altındaki Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan için açıklama!
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş Mauro Icardi galatasaray 10

En Çok Okunan Haberler

3 milyon TL'lik ibretlik hikaye! Altın makasla açtılar...

3 milyon TL'lik ibretlik hikaye! Altın makasla açtılar...

Görüntüler İstanbul'dan! Yüzlerce kişi katıldı, sosyal medyada gündem oldu

Görüntüler İstanbul'dan! Yüzlerce kişi katıldı, sosyal medyada gündem oldu

TFF resmen açıkladı! Maçlar ertelendi, Hatayspor ligden çekildi!

TFF resmen açıkladı! Maçlar ertelendi, Hatayspor ligden çekildi!

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo için yaptığı video son paylaşımı oldu!

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo için yaptığı video son paylaşımı oldu!

Azerbaycan Futbol Federasyonu da sessiz kalmadı!

Azerbaycan Futbol Federasyonu da sessiz kalmadı!

TFF'den Atsu açıklaması: 'Siyahi bir kişi çıkarıldı ama...'

TFF'den Atsu açıklaması: 'Siyahi bir kişi çıkarıldı ama...'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.