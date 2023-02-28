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Depremden etkilenen çocuklar futbolla moral buluyor

28.02.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum ilçesindeki iki futbol okulunda, depremzede çocuklara ücretsiz futbol eğitimi veriliyor.

Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bodrum'da iki futbol okulu imkanlarını seferber etti.

Afet bölgesinden Bodrum'a gelen depremzedeleri tesislerine davet eden Galatasaray Bodrum Futbol Okulu ve Bodrum Futbol Akademisi, depremden etkilenen çocukların moral kazanması ve spor yapması için tesislerinin kapılarını açtı.

Galatasaray Futbol Okulu Yöneticisi Sinan Kaymakçı, milletçe çok büyük acılar yaşadıklarını ifade etti.

Deprem sonrasında ilçeye gelen ailelerin çocuklarının sosyal hayata dönmelerine yardımcı olmak ve spor yapmalarını sağlamak istediklerini anlatan Kaymakçı, depremzede çocuklar için imkanları doğrultusunda ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

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