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Depremden etkilenen illerde haberleşme alanında tedbirler alındı

06.04.2023 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerden etkilenen illerde olağanüstü hal kapsamında elektronik haberleşme alanı ile su yapıları denetim hizmetlerine ilişkin bazı tedbirler alındı.

Olağanüstü Hal Kapsamında Elektronik Haberleşme Alanı İle Su Yapıları Denetim Hizmetlerine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektronik haberleşme alanında haberleşme hizmetinin sağlıklı ve kesintisiz sürdürülebilmesi için olağanüstü hal süresince, olağanüstü hal ilan edilen illerde depremden etkilendiğini belgeleyen bireyler için tesis edilecek bir adet yeni mobil abonelikten ilk tesis Özel İletişim Vergisi alınmayacak.

Depremden önceki son 24 saat içinde olağanüstü hal ilan edilen illerde hizmet alan veya işletmecide kayıtlı adresi olağanüstü hal ilan edilen illerde olan abonelerin mevcut mobil aboneliklerinden 3 aylık "kıst" telsiz ruhsatname ve kullanım ücreti alınmayacak.

İşletmecilerce, olağanüstü hal ilan edilen illerde depremden etkilendiğini belgeleyen abonelere 6 Şubat'tan itibaren düzenlenecek veya ödeme vadesi bu tarih ve sonrasına isabet eden faturalarla olağanüstü hal süresinin sonuna kadar bu abonelere verilen hizmetler nedeniyle fatura edilecek bedellerden feragat edilmesi halinde feragat edilen fatura bedeli Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında alacak kabul edilecek. Böylece elektronik haberleşme hizmeti veren işletmeciler, depremzede abonelerin borçlarını silmeleri ve OHAL boyunca oluşan borçlardan feragat etmeleri halinde, bu tutarları vergiden düşebilecek​​​​​​​.

Olağanüstü hal ilan edilen illerde, işletmecilerle işletmecilerin ilgili mevzuat çerçevesinde afet ve acil duruma yönelik ihtiyaç duydukları haberleşme hizmetini sağlayanlar, telsiz cihaz ve sistemlerini, olağanüstü hal süresinin bitimini müteakip bir ay içinde ilgili bilgi ve belgeleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna göndermek kaydıyla kurarak, olağanüstü hal süresince ücretsiz olarak kullanabilecek.

Olağanüstü hal ilan edilen illerde, elektronik haberleşme hizmetlerinin sunumuna yönelik elektronik haberleşme cihaz ve altyapıları için işletmeciler tarafından yapılan elektrik enerjisi talepleri başvuruya konu yerde mevcut bir elektrik şebekesi bulunması halinde, başvuru sahibinin işletmeci olduğunu tevsik eden belge haricinde başkaca bilgi ve belge aranmaksızın derhal karşılanacak. Söz konusu aboneliğe ilişkin gerekli bilgi ve belgeler olağanüstü hal süresinin bitimini müteakip iki ay içinde tamamlanacak.

Söz konusu illerde inşaat halindeki hidroelektrik santral tesislerinin deprem sebebiyle inşaat faaliyetlerine devam edilememesi durumunda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ilgili bölge müdürlüğüne, çalışılamayacak dönemleri kapsayacak şekilde hazırlanan iş programının sunulması ve bölge müdürlüğünce iş programının onaylanması durumunda denetim masrafı alınmayacak.

Kararname 6 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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