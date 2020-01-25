Depremden etkilenen Malatya'da yıkılan ahırlarda mahsur kalan hayvanları itfaiye ekipleri kurtardı

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde yıkılan ahırlarda mahsur kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, merkez üssü Sivrice ilçesi olan depremin şiddetli hissedildiği Doğanyol'da hayvanları kurtarma çalışması yaptı.
Ekipler, hasar gören evlerin yıkılan ahırlarındaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanları bulundukları yerden çıkararak güvenli yerlere sevk etti.
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