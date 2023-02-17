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Depremden sağlam çıkan "bilim yuvası" afetzedelerin hizmetinde

17.02.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremleri hasarsız atlatan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin yerleşkesindeki binalarda afetzedelere barınma imkanı sağlanarak 3 öğün sıcak yemek veriliyor.

Rektör Prof. Dr. Turgay Uzun, AA muhabirine, depremlerin yıkıma yol açtığı Osmaniye'de devletin bütün kurumlarıyla güçleriyle sahada olduğunu, yurt içi ve dışından sivil toplum kuruluşlarının da bu çalışmalarda yer aldığını söyledi.

Kendilerinin de üniversite olarak afet sonrası yapılan çalışmalarda gerek barınma gerekse iaşe olsun ellerinden gelen bütün imkanları kullandıklarını belirten Uzun, "Yine ihtiyaç olduğu alanlarda öğretim üyelerimiz, öğretim elemanlarımız da devletimizin diğer kurumlarıyla işbirliği yaparak sürece destek veriyor." dedi.

Prof. Dr. Uzun, halkla bütünleştiklerine dikkati çekerek, tüm imkanları sonuna kadar vatandaşın hizmetine sunmaya devam edeceklerini anlattı.

Afetzedeler için yaptıkları çalışmalara değinen Uzun, şu bilgileri verdi:

"Depremin ilk saatlerinden itibaren üniversitemizin kapılarını depremzedelere açtık. Çünkü kampüsümüz halkımız için güvenli bir ortam, depremden de etkilenmedi. Acil olarak binaların deprem testlerini yaptık. Binalarımızın sağlam olduğunu gördükten sonra da burada barınma imkanı sağladık. İlk aşamada 1500 civarında vatandaşımızın barınma ve yemek ihtiyaçlarını karşıladık. Şu anda da biraz sayı azaldı. Diğer çadır kentlere giden vatandaşlarımız veya evlerine girenler oldu. Şu anda 1000'e yakın vatandaşımıza barınma imkanı sunuyoruz. 3 öğün sıcak yemek imkanımız da var. Konaklamayan vatandaşlarımız da yemek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için geliyor. Biz her imkanımızı kullandık. Hem de dışardan, diğer üniversitelerden gelen imkanları da burada vatandaşlarımızın yararlanması açısından hizmetine sunmuş olduk. Tabii ki üniversiteler de devletin kurumlarıdır. Bu doğal bir işlev."

"GELELİ 5 GÜN OLDU, HUZURLU ŞEKİLDE YATIYORUM"

Depremzedelerden 55 yaşındaki Mükremin Coşkun, barınma sorununu komşularının davetiyle Korkut Ata Üniversitesinde çözdüğünü ifade etti.

Rektör Uzun başta olmak üzere güvenlikçisinden hizmetlisine tüm personele teşekkür eden Coşkun, çalışanların sık sık gelip ihtiyaçları olup olmadığını sorduğunu aktardı.

Hijyenijk bir ortamda kaldıklarını dile getiren Coşkun, "Geleli 5 gün oldu, huzurlu şekilde yatıyorum. Evim Fakıuşağı Mahallesi'nde dördüncü katta. O depremde o anı yaşadım, bu psikolojiyle oraya çıkma şansım yok ve burada kalıyorum. Kim geldiyse bir battaniye değil iki battaniye, bir yastık değil iki yastık verip kendi elleriyle yerleştirerek insanların huzurlu şekilde barınmasını sağladılar." diye konuştu.

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