YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Depremden sonra İzmir'e hırsızlık amacıyla geldiği belirlenen 9 şüpheli yakalandı

Depremden sonra İzmir'e hırsızlık amacıyla geldiği belirlenen 9 şüpheli yakalandı

İZMİR HABERLERİ  | 01.11.2020 17:09 | Son Güncelleme

Depremden sonra İzmir'e hırsızlık amacıyla geldiği belirlenen 9 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'deki depremin ardından hırsızlık yapmak için kente geldiği öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, enkaz bölgelerinde asayişin sağlanması için yoğun çaba içinde. Ekipler, tehlikeli olduğu için boşaltılan 172 binada, hırsızlık ve benzeri olaylara karşı 24 saat görev yapıyor.

Şehir dışından hırsızlık amacıyla geldiği belirlenen sabıkalı 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bu arada, depremin hemen ardından İl Emniyet Müdürlüğünde 14 bin personel görev başına çağrıldı.

Polis ekipleri, kentte depremden sonra oluşan trafik yoğunluğunu hafifletmek için çalışma yürütüyor. Trafik yoğunluğu nedeniyle motosikletli polisler, daha aktif rol alıyor. Polisler, arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü Bayraklı bölgesinde trafikte yoğunluk oluşmaması için vatandaşlara çağrıda bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktıMilyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktı
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göz doktoru oğlunu ziyarete gitti, depremde hayatını kaybetti
Göz doktoru oğlunu ziyarete gitti, depremde hayatını kaybetti
Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kayseri'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
23 yaşındaki genç, evinin sokağında ölü bulundu
23 yaşındaki genç, evinin sokağında ölü bulundu
Doğal gaz faturaları cep yaktı, soba kıymete bindi
Doğal gaz faturaları cep yaktı, soba kıymete bindi
Yeniden hayat bulan tarihi yapılan Melikgazi’nin ellerinde işlevleniyor
Yeniden hayat bulan tarihi yapılan Melikgazi’nin ellerinde işlevleniyor
Tarım işçilerinin konakladığı binada yangın
Tarım işçilerinin konakladığı binada yangın

İzmir Namaz Vakitleri 1 Kasım Pazar

İmsak
06:08
Sabah
07:31
Öğle
13:00
İkindi
15:53
Akşam
18:19
Yatsı
19:37

İzmir Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Pazar

Aliağa Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Ayşe Pınar Eczanesi
Balcova
Tamer Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Arda Işık Eczanesi
Bayrakli
Güvercin Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
AK Parti’li Kırkpınar’dan müjde gibi açıklama
AK Parti’li Kırkpınar’dan müjde gibi açıklama
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Tüm mahallelerde ekmek satışı yapılıyor
Tüm mahallelerde ekmek satışı yapılıyor
Sosyal medya bu olayı konuşmuştu! Yeni iddia
Sosyal medya bu olayı konuşmuştu! Yeni iddia
Ağır yaralanan Esat Beşok öldü
Ağır yaralanan Esat Beşok öldü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.