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Depremden yaralı kurtulanlar o anları anlattı

08.02.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremden yaralı olarak kurtulan ve tedavileri devam eden depremzedeler, o dehşet anlarını anlattı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde, binlerce konut çökerken yine binlerce kişi hayatını kaybetti, ve yaralandı. Malatya’da deprem sırasında evlerinden son anda çıkan ve yaralanan depremzedeler, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavileri süren depremzedeler, o dehşet anları anlattı.

“DİZİM DÖNDÜ VE KIRILDI”

Depremde dizi kırılan Mahire Canpolat (72) “Evimiz Malatya’da 6’ıncı kattaydı. Sabahki depremde çıkmadık. İkinci depremde yine salladı ve her şey devrildi. Petekler ve dolaplar devrildi. Biz hemen dışarıya kaçmak istedik. Kapı yan döndü ve kapıdan çıkamadık. Sonra düzelince hemen çıktık. Elektrik yoktu. Merdivenlerden koşa koşa indik. Merdivenin çıkışında ayağı atar atmaz bacaklarım ayrıldı. Dizim döndü ve kırıldı. Polisler elimden tutup yolun karşısına geçirdi. Malatya Devlet Hastanesinden Elazığ’a sevk edildim. Burada bana iyi bakıyorlar. Şimdiye kadar böyle bir deprem görmedim. Son anda kendimizi dışarıya attık. Çıkınca yolun karşısındaki bina olduğu gibi çöktü. Dumanlar yükseldi” dedi.

“DUVAR YIKILDI VE EŞİMİN ÜZERİNE GELDİ”

Deprem sırasında yatakta olduklarını dile getiren Nazmi Canpolat (76), “Her taraf yıkıldı, dolaplar üzerimize geldi. Petekler düştü, mutfak yere yığıldı. Onları temizledik ve tamir ettirdim. Millet apartmanı boşalttı, ama ben çıkmadım. ’Artçı deprem büyük olmaz ve kurtulduk’ dedim. Saat 3,5’a Ankara’ya bilet almıştık. Evi toplamadan valizi hazırlamadan bir daha deprem oldu. Hanım bu artçı bir şey olmaz dedim. Eşim duvara ben de kapıya tutundum. Duvar yıkıldı ve eşimin üzerine geldi. Ben de öylece kaldım. Kendimiz merdivene attık. Eşim düştü ve polisler bizi dışarı götürdü. Yaşım 76, böyle bir şey daha önce görmedim. Birinci deprem olur sonra artçıları olur. Fakat iki tane büyük bir deprem daha önce hiç duymadım” diye konuştu.

59 YAŞINDAYIM, HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİK”

Güler Barlık (59) ise, “Uyuyordum ve biranda sıçradım. Kalktım ki dolap zangır zangır titriyor. Çok korktuk ve dışarı çıkana kadar benim elim ayağım titredi. Evimize bir şey olmadı ama düştüm ve dizim parçalandı. Öğlenki depremde hastaneydik. O zaman bizim ev yıkılmış. Buradan çıkacağız gidecek yerimiz yok. 59 yaşındayım, hiç böyle bir şey görmedik. İlk defa gördük. Allah bir daha göstermesin” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
deprem

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 9 Şubat Perşembe

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