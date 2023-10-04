YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Depreme dayanaklı Mudanya için “Hızlı tarama ile bina testi başvuruları başlıyor”

Depreme dayanaklı Mudanya için “Hızlı tarama ile bina testi başvuruları başlıyor”

04.10.2023 11:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mudanya Belediyesi, ilçe genelindeki mevcut yapı envanterinin deprem risk seviyelerinin tespit edilmesi için “Hızlı Tarama Yöntemi” başvurularını almaya başladı.

Depreme dayanaklı Mudanya için “Hızlı tarama ile bina testi başvuruları başlıyor”

Öncelikli olarak Burgaz, Eğitim, Siteler, Yalı Mahalleleri ve Ömerbey Mahallesi Demirhane bölgesinde ücretsiz olarak uygulanacak olan çalışma için başvurular, Mudanya Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ne yapılacak.

Mudanya Belediyesi, depreme karşı bina ve zemin açısından dayanıklı bir kent oluşturmak amacıyla Bursa Teknik Üniversitesi’nin desteğiyle yapılacak “Hızlı Tarama İle Bina Tespiti” başvurularını almaya başladı. İlçe genelindeki binaların yapı güvenliğinin tespiti için başvurular, Mudanya Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’ne yapılabilecek. Çalışma çerçevesinde Hızlı Tarama Yöntemi’ne uygun binaların deprem risk seviyesi ölçülecek ve yapıların güvenilir olup olmadığı ortaya konacak. Betonarme binaların hızlı tarama yöntemi ile deprem risk seviyesinin belirlenmesi için Mudanya’da öncelikli olarak 5 pilot bölge belirlendi. Burgaz, Eğitim, Siteler, Yalı Mahalleleri ve Ömerbey Mahallesi Demirhane bölgesinde başlayacak olan çalışma, ilerleyen dönemlerde genişletilerek Mudanya’nın diğer mahallelerine de yayılacak.

Kentsel Tasarım Müdürlüğü, ilçe genelindeki yapı stokunun deprem güvenliği yönünden değerlendirilmesine yönelik bina inceleme çalışmalarına başlıyor. Öncelikli olarak bina ve zemin değerlendirme konusunda deneyimli teknik personel tarafından ziyaret edilecek binalarda, risk seviyesi belirlenmesi için kullanılacak olan değerlerin ölçümleri gerçekleştirilecek. Hızlı tarama değerlendirmesi yapılması talebiyle başvurusu alınan binaların, öncelikle projeleri ve varsa zemin etüdü incelenecek. Ardından zemin ve bodrum katlarda uygun olan yerlerde bazı kolonlarda sıvanın kaldırılarak beton test çekici ile beton sertliği ölçümü, kolonda beton sıyrılarak etriye aralığı, donatı çapı, tipi ve korozyon durumu belirlenecek. Kolon, perde ölçülerinin alınması, beton donatı tarama cihazı ile kolon-perde donatı aralıklarının belirlenmesi, düzensizlik durumlarının ve bina dış ölçülerinin tespiti, yapı-zemin etkileşimi değerlendirmeleri yapılarak analiz edilmesi planlanıyor. İnceleme esnasında binalardan karot numunesi alınmayacak, tüm bu çalışmalar, ücretsiz olarak yapılacak.
2004 yılı öncesinde inşa edilen yapıların deprem risk seviyesinin ölçüleceğini kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Bu testin ardından Mudanyamızdaki yapıların risk haritasının belli olması hedefleniyor. Mudanya’yı bütüncül bir şekilde, bina ve zemin olarak değerlendiriyoruz. Depreme bina ve zemin açısından dayanıklı bir Mudanya oluşturmak amacıyla çalışıyoruz. Ana amacımız sağlıklı yapılaşacak dayanıklı bir Mudanya. Yapacağımız tüm bu çalışmalar kentsel dönüşüm projelerinin sağlıklı olarak yapılabilmesi için rehber olacak. Geç olmadan tedbir alabilmek için imkan sağlayacak” diye konuştu.

Depreme dayanaklı Mudanya için “Hızlı tarama ile bina testi başvuruları başlıyor”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir’de yasa dışı silah imalathanesine polis baskınıİzmir’de yasa dışı silah imalathanesine polis baskını
İstanbul Turizm Fuarı kapılarını açtıİstanbul Turizm Fuarı kapılarını açtı
Başkentte telefonla dolandırıcılık yapan 5 şüpheli yakalandıBaşkentte telefonla dolandırıcılık yapan 5 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 4 Ekim Çarşamba

İmsak
05:32
Sabah
06:55
Öğle
12:58
İkindi
16:13
Akşam
18:50
Yatsı
20:08

Bursa Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Çarşamba

Cihatli eczanesi
Gemlik
Kestel eczanesi
Kestel
Ege eczanesi
Inegol
Arda eczanesi
Osmangazi
Alanyurt eczanesi
Inegol
Hersekli eczanesi
Iznik
Çinar eczanesi
Keles
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Asitli saldırıdan kurtulmuştu! Dolandırıcıların hedefi oldu

Asitli saldırıdan kurtulmuştu! Dolandırıcıların hedefi oldu

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

Spor yaptığı anları paylaştı! Kendisini yere atıp esnedikçe esnedi

Kafası ağırlık makinesinin arasına sıkıştı

Kafası ağırlık makinesinin arasına sıkıştı

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.