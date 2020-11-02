YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Depremin ardından Seferihisar'da meydana gelen su taşkını kameralara yansıdı

Depremin ardından Seferihisar'da meydana gelen su taşkını kameralara yansıdı

İZMİR HABERLERİ  | 02.11.2020 19:56 | Son Güncelleme

Depremin ardından Seferihisar'da meydana gelen su taşkını kameralara yansıdı

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen depremin ardından ilçedeki su taşkını güvenlik kameralarına yansıdı.

İlçedeki bir kafenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde depremin ardından yaşanan panik ve bir süre sonra işletmenin bahçesinin zemininin suyla dolduğu görülüyor.

Bir başka güvenlik kamerasında ise depremden sonra birkaç kişinin koşarak sokaktan geçtiği görünüyor. Yaşanan su taşkınıyla sokak su ile dolarken, çeşitli malzemelerin akıntıya kapıldığı kameraya yansıyor.

Farklı bir görüntüde ise bir vatandaşın süreklenen ATV'sini kurtarmaya çalışırken verdiği mücadele görülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kapalı Pazaryeri hizmete girmek için gün sayıyor
Kapalı Pazaryeri hizmete girmek için gün sayıyor
KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
Emlak ve çevre temizlik vergi ödemesi 30 Kasım’a kadar
Emlak ve çevre temizlik vergi ödemesi 30 Kasım’a kadar
Acı haber Aydın’a tez ulaştı
Acı haber Aydın’a tez ulaştı
Büyükçekmece Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi
Büyükçekmece Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi
Başkan Seçer, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Başkan Seçer, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

İzmir Namaz Vakitleri 2 Kasım Pazartesi

İmsak
06:09
Sabah
07:32
Öğle
13:00
İkindi
15:52
Akşam
18:18
Yatsı
19:36

İzmir Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Pazartesi

Ufkum Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Dereli Eczanesi
Balcova
Feza Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Özyiğit Eczanesi
Bayrakli
Yeni Girne Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Başkan Soyer’in Seferihisar mesaisi
Başkan Soyer’in Seferihisar mesaisi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Sosyal medya bu olayı konuşmuştu! Yeni iddia
Sosyal medya bu olayı konuşmuştu! Yeni iddia
Sena Şener’den İzmirlilere Unutulmaz Konser
Sena Şener’den İzmirlilere Unutulmaz Konser
İzmir, Türk Bayrağı Ve Erdoğan Posterleriyle Donatıldı
İzmir, Türk Bayrağı Ve Erdoğan Posterleriyle Donatıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.