Depremin birinci yılında depremzede aileler unutulmadı

“Rabbim birlik ve beraberliğimizi arttırsın”

Battalgazi Belediyesi ile birlikte depremzede ailelerin her daim yanında olduklarını vurgulayan Türk Kızılayı Malatya Şube Başkan Yardımcısı Şükrü Özmarasalı, “24 Ocak depreminden bu zamana kadar depremde evleri hasar gören ve zarara uğrayan mahallelerimizin telkini vermedik. Battalgazi Belediyemiz ile sürekli ziyaretler gerçekleştirerek, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Bugünde yine ailelerimiz ile birlikteyiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi arttırsın” şeklinde konuştu.

“Başkanımız her zaman bizim yanımızda oldu”

Deprem sonrası Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in kendilerini yalnız bırakmadıklarını belirten Hisartepe Mahallesi Muhtarı Mustafa Çitil, “Battalgazi Belediye Başkanımız ve herkesten Allah razı olsun. Depremin olduğu andan itibaren bizleri yalnız bırakmadınız. Her zaman bizlerin ihtiyaçlarımızı ve taleplerimizi sordunuz. Hiçbir zaman yardımlarınızı esirgemediniz. Mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bulutlu Mahallesi Muhtarı Fazlı Özcan ise, “Bugün depremin yıl dönümü nedeniyle Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, bizleri ziyaret ettiler. 24 Ocak 2020 tarihinden itibaren başkanımız sağ olsun bizleri yalnız bırakmadılar. Başkanımız bizleri her zaman ziyaret eder. Muhtar olarak bazı sıkıntılarımızı başkanımıza ilettim. Bizim taleplerimizden sonra tüm isteklerimiz hızlı bir şekilde yerine getirildi. Bulutlu mahallemizdeki konutlarımız bitmek üzere. Rabbim devletimize zeval vermesin. Mahallem adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.