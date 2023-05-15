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Depremin etkilediği Malatya'da Gençlik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi

15.05.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ebubekir Kayhan'ın çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kayhan, yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle 15-21 Mayıs Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı farklı bir atmosferde kutladıklarını söyledi.

İl müdürlüklerinde çalışan 4 personelin depremlerde hayatını kaybettiğini hatırlatan Kayhan, "Bir çok sporcu ile sporcu ailesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Deprem nedeniyle spor salonlarımızda, yaşam merkezlerimizde yaklaşık 10 bin vatandaşımızı misafir ettik. Yurtlarımızda şu an 8 bin 500 depremzede misafir olarak barınmakta. Depremde de pandemi döneminde de tesislerimizi hizmete sunduk. Devletimiz tüm imkanlarıyla her zaman yanımızda." diye konuştu.

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Gençlik Haftası Malatya

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