Depremin mağduru hayvanlar önce tedavi edildi, sonra sahiplendirildi

Hayatta kalan depremzede hayvanlar tedavileri yapıldıktan sonra sahiplendirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Diyarbakır’da birçok insan hayatını kaybetti. İnsanların yanı sıra enkaz altında kalan hayvanlarda kurtarma çalışmaları sonrası kurtarılan hayvanlar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınıyor. Diyarbakır’da 2 yavrusu ile Hisami Apartmanının enkazı altından çıkartılan kurt köpeği ve diğer enkazlardan çıkartılan hayvanlar tedavileri yapıldı. Kurt köpeğinin 2 yavrusu enkaz altında enfeksiyon kapmasından dolayı yapılan tüm tedavilere rağmen telef oldu. Anne kurt köpeği ise karın bölgesinde oluşan yaranın tedavisinin ardından sağlığına kavuştu, 2 kedi ise bakım ve tedavileri sonrası sahipleri bulunana kadar gönüllü sahiplendirildi.

“ENKAZLARDAN ÇIKAN YARALI KEDİ VE KÖPEKLERİN BURAYA NAKİLİNİ SAĞLIYORUZ”

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Veteriner Suat Gül, 10 ili etkileyen deprem hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Gül, “Şu anda hastanelerde tedavi gören bütün yurttaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Büyük bir felaket yaşadık bu felakette insanlarımızdan büyük kayıp yaşadık ve hayvanlardan da kayıplar yaşadık. Özellikle en kazlardan çıkan yaralı kedi ve köpeklerin buraya nakilini sağlıyoruz. Bu iş için görevli olan 3 adet aracımız var. Bu araçlar ile buraya gelen hayvanlarımıza 3 veteriner hekim, 3 sağlık teknisyeni ve 40 tane çalışan personel ile hizmet veriyoruz. Gelen canlarımızı öncelikle deprem sonrasında yapılması gereken uygulamalar var. Onları alıyoruz hayvan hastanemizde yoğun bakım ünitelerine aldıktan sonra gözlem altında tutup tedavilerinin bitmesini sağlıyoruz. Tedavileri bittikten sonra sahibi olanları yayınlar yaparak, sahiplerine teslim ediyoruz. Sahipsiz olanları ise yayınlar yaparak hayvan sever insanlara sahiplendiriyoruz” dedi.

“YOĞUN BİR ÇALIŞMA YAPTIK ANCAK ONLARI KURTARAMADIK”

İnsanlarda olduğu gibi kedi ve köpeklerde de oldukça derin bir travma bırakan bir deprem olduğunu kaydeden Suat Gül, “Travmaya uğramış hayvanlarımız burada rehabilitasyon merkezimizde yakından ilgilenerek, günlük rutin uygulamalar yaptırarak bir nebzede olsa streslerini almaya çalışıyoruz. Şuan için yapabildiğimiz ve elimizden gelen sadece bunlardır. Daha önceden de travmaya uğramış hayvanlarımız buraya getirilerek gerekli yardımların yapılması sağlanabilir" diye konuştu.

"Diyarbakır da şu ana kadar Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı’nda kurtarılan bir kurt köpeğimiz vardı" diyen Gül, "Yanında kurtarılan 2 de yavrukurt köpeğimiz vardı. Yavrularımız göçük altında uzun süre kaldıkları için viral enfeksiyona yakalanmışlardı, onlar üzerinde yoğun bir çalışma yaptık ancak onları kurtaramadık. Bu duruma çok üzgünüz. Anne şuan yanımızda, sağ karın boşluğu deri bölgesinde yaklaşık 15 santimlik bir kesim vardı onun tedavisini yaptık. Şu an yarası kabuk tutmuş ve iyileşmek üzeredir. İki kedimiz geldi bu kedilerden bir tanesinin yaptığımız muayeneler sonucunda hiçbir sağlık sorunu olmadığını gördük. Bir hayvan sever vatandaşımız da en azından sahibi çıkana kadar bakmayı kabul etti. Diğer kedimizin ise sahibi çıktı, sahibine teslim ettik. Tabi bekliyoruz daha fazla can kaybı olmadan, göçük altında olan hayvan sayımızın artmasını temenni etmiyoruz ama gelen hayvanlarımızın tedavilerini yaptıktan sonra sahiplerine teslim etmek için bekliyoruz” diye konuştu.

