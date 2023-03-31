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Depremin merkez üssü Pazarcık'ta 370 esnaf dükkanını açtı

31.03.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden ilkinin merkez üssü olan Pazarcık ilçesinde dükkanlarını açan esnaf, ilçe halkının ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Depremlerde iş yerleri hasar görmeyen ya da az hasar gören esnaf, işlerine dönerken dükkanları zarar gören esnaf için de farklı noktalarda satış noktaları oluşturuldu.

Depremin ardından hasar gören yol ve bulvarlarda Pazarcık Belediyesi ekipleri tarafından onarım çalışmaları da devam ediyor.

Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, AA muhabirine, ilçede hayatın normale dönmeye başladığını söyledi.

Herkesin depremin acısını unutmaya çalıştığını belirten Yılmazcan, "Belediye olarak ticaretimizi canlandırmak, normale dönmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmaların ardından ilçemizde 370 esnafımız iş yerlerini açtı. Şimdi de vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını karşılayacakları bir işletmeyi de hazırladık ve onların hizmetine sunduk. Burada vatandaşlarımız market ve günlük sebze, meyve ihtiyaçlarını karşılıyor." diye konuştu.

İlçenin zamanla eski günlerine döneceğini belirten Yılmazcan, ilçede 2 noktada konteyner çarşıların kurulduğunu, dükkanları zarar gören esnafı bu çarşılara taşıyacaklarını aktardı.

Esnaf Mehmet Damar da müşterilerini ağırlamaya başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Depremin etkisinden uzaklaşmak için normale dönülmesi gerektiğini dile getiren Damar, "Esnaf olarak, vatandaş olarak, devletimizin, milletimizin sayesinde normalleşmeye çalışıyoruz. İş yerimizde vatandaşa hizmet etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince uygun satmaya çalışıyoruz. Vatandaşa destek olmak istiyoruz. Deprem Allah'tan geldi bu halimize de şükür." ifadelerini kullandı.

İlçe sakinlerinden Zeliha Peksayılır ise depremin acısını unutmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Depremin ardından evimiz zarar gördüğü için konteynerde yaşıyoruz. İlk günlere göre şartlar daha iyi. Normale dönmeye çalışıyoruz. Bizi yalnız bırakmayan halkımıza, devletimize teşekkür ederiz. Allah onlardan razı olsun." dedi.

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