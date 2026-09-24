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Depremin merkez üssünde eğitim kararı! Şanlıurfa'da okullara bir gün ara verildi

Bugün merkez üssü Şanlıurfa olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntı birçok ilde hissedilirken, Şanlıurfa'da eğitime bir gün ara verildi.

Depremin merkez üssünde eğitim kararı! Şanlıurfa'da okullara bir gün ara verildi
Melih Kadir Yılmaz

AFAD'ın verilerine göre saat 10:40'ta Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü Karaköprü olarak kayıtlara geçerken, derinliği ise 7.39 kilometre olarak bildirildi.

ŞANLIURFA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmazken, depremin merkez üssü Şanlıurfa'da bugün eğitime ara verildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24.09.2026 Perşembe günü ara verilmiştir" dedi.

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deprem Şanlıurfa
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